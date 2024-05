Vụ “Lệ riêng” ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM: Tạo điều kiện để người dân an cư

Bà Lưu Thị Thu trước ngôi nhà của mình đã bị ngâm nước lâu ngày, hư hỏng nặng

Báo SGGP số ra ngày 18-4-2024 có đăng bài “Lệ riêng” ở xã Phong Phú, phản ánh bà Lưu Thị Thu cùng một số hộ dân ở ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TPHCM) nhiều năm qua sinh sống trong điều kiện khó khăn do nhà cửa hư hỏng, xuống cấp nhưng khi xin sửa chữa đã bị UBND xã Phong Phú từ chối, với lý do vị trí nhà đất đã có Quyết định thu hồi đất số 7571/QĐ của UBND huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, sau khi Quyết định số 7571/QĐ bị tòa án tuyên hủy, bà Lưu Thị Thu xin phép sửa chữa nhà thì cán bộ xã hướng dẫn bà làm đơn đăng ký gặp ông Nguyễn Văn Tây, Phó Chủ tịch UBND xã, để được giải quyết.

Về vấn đề báo nêu, UBND xã Phong Phú đã có văn bản số 1110/UBND, phản hồi: việc bà Lưu Thị Thu viết đơn đăng ký gặp ông Nguyễn Văn Tây là do bà Thu tự thực hiện, không phải do cán bộ xã hướng dẫn. Tiếp nhận đơn, ông Nguyễn Văn Tây đã tổ chức tiếp công dân vào các ngày 21 và 27-3-2024 để trao đổi, hướng dẫn cho bà Lưu Thị Thu. UBND xã còn gửi văn bản đến Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh để có ý kiến xác định ranh đối với đất của bà Lưu Thị Thu. Từ cơ sở trên, việc Báo SGGP phản ánh qua bài báo có tiêu đề “Lệ riêng” ở xã Phong Phú là không có cơ sở. UBND xã khẳng định nội dung báo phản ánh nêu trên là không đúng. Đồng thời, UBND xã khẳng định chưa tiếp nhận được thông tin báo yêu cầu UBND xã cung cấp thông tin. Chủ tịch UBND xã chỉ tiếp nhận thông tin qua tin nhắn và trao đổi với phóng viên qua điện thoại; do đó, nội dung phản ánh của báo chỉ tiếp nhận thông tin một chiều từ người dân nên không đảm bảo nội dung, pháp lý sự việc.

Để làm rõ thêm thông tin, phóng viên Báo SGGP đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Phong Phú. Tại buổi làm việc, bà Tô Thị Kim Anh, Chủ tịch UBND xã Phong Phú, thừa nhận: Chủ tịch UBND xã là người phát ngôn của xã Phong Phú, theo quy chế phát ngôn (Nghị định số 9/2017/NĐ-CP), nhà báo liên hệ làm việc với người phát ngôn bằng tin nhắn (thư điện tử), trao đổi qua điện thoại là đúng quy định. Về việc người dân làm đơn đăng ký gặp Phó Chủ tịch UBND xã để xin phép sửa chữa nhà, ông Nguyễn Văn Tây, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Phú, cho biết thêm: cán bộ xã tôn trọng quyền công dân và đã hết lòng vì người dân, giúp bà Lưu Thị Thu sớm được sửa chữa nhà.

Thực tế lại trái với lời ông Nguyễn Văn Tây. Trước đó, ngày 4-8-2023, ông Nguyễn Văn Tây có văn bản từ chối hồ sơ đăng ký sửa chữa nhà của bà Lưu Thị Thu với lý do “vị trí thửa đất đã có quyết định thu hồi đất số 7571/QĐ”. Nhưng khi bà Lưu Thị Thu trình bày đã có quyết định của tòa án tuyên hủy Quyết định số 7571/QĐ, ông Nguyễn Văn Tây không hướng dẫn người dân nộp hồ sơ để giải quyết theo thẩm quyền mà tổ chức mời Phòng Tài nguyên - Môi trường và Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh để tiếp công dân Lưu Thị Thu. Sau 2 buổi làm việc không có kết quả vì cấp trên vắng mặt, ngày 9-4-2024, UBND xã Phong Phú có văn bản gửi Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh xin ý kiến để giải quyết hồ sơ của bà Thu. Ngày 25-4-2024, Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng huyện trả lời, “đề nghị UBND xã Phong Phú liên hệ Phòng Quản lý đô thị để được hướng dẫn theo quy định”. Tại buổi làm việc vừa qua, bà Tô Thị Kim Anh lại khẳng định “trường hợp của bà Lưu Thị Thu không đủ điều kiện để sửa chữa nhà do nhà đất nằm trong Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Kinh tế”.

Sau lý do vị trí nhà đất của bà Thu đã có quyết định thu hồi đất (nhưng đã bị tòa án tuyên hủy), nay UBND xã Phong Phú lại thông tin vị trí nhà đất này nằm trong dự án khác, vậy đến bao giờ bà Lưu Thị Thu cùng những người dân ở ấp 4, xã Phong Phú mới được phép sửa chữa, nâng cấp nhà, khi mùa mưa đã cận kề?

