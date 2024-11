Vụ nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì ở Vũng Tàu: Tăng lên hơn 300 ca

Chiều tối 28-11, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, số người nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì Cô Ba (ở ngã tư Bến Đình, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tăng lên 310 ca.

Cụ thể, số người cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu tính từ ngày 27-11 là 237 ca và Trung tâm Y tế Vietsovpetro 73 ca. Trong đó, có 161 ca phải nhập viện điều trị nội trú, còn lại được được khám và cho về nhà theo dõi tự điều trị. Theo đánh giá của các bác sĩ, các ca đang nằm viện có dấu hiệu bị ngộ độc nhẹ nên sẽ sớm được cho xuất viện trong những ngày tới.

Liên quan tới vụ nghi ngộ độc thực phẩm này ngày 28-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc này.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc, điều tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

PHÚ NGÂN - QUỐC LẬP