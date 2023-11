Vụ người phụ nữ và 2 cháu bé bị sát hại: Nghi do mâu thuẫn tình cảm?

Gần 21 giờ ngày 21-11, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM bảo vệ hiện trường, điều tra vụ người đàn ông sát hại người phụ nữ cùng 2 cháu bé rồi phóng hỏa căn nhà trong con hẻm ở khu vực.

Ông M. (sinh năm 1980) cho biết, khi đang làm việc thì phát hiện vụ cháy. Ông chạy đến hỗ trợ dập lửa, nhìn thấy người phụ nữ gục chết trước nhà và trên cơ thể có vết thương. Riêng 2 đứa trẻ chết trong phòng do hỏa hoạn.

Người hàng xóm cho biết thêm, chị D. sống ở đây được một thời gian và đã ly dị chồng. Trong thời gian này, chị D. có quan hệ với một người đàn ông khác. Trong 2 đứa trẻ, có một bé là con của người phụ nữ xấu số. Còn chồng của nạn nhân đang làm ăn xa, đã được người thân báo tin.

“Lúc đó, người đàn ông dừng xe ngay cạnh tôi. Tuy nhiên, tôi tưởng người này đang ship hàng chứ không nghĩ ông ta vào hẻm để gây ra vụ án chấn động như vậy...”, ông M. kể.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ xe máy tay ga của nghi phạm để lại. Trích xuất dữ liệu camera an ninh, khoảng 16 giờ 35, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ, chạy xe chở theo một can xăng.

Khi tới đầu hẻm, nghi phạm dừng lại ngắm nghía, móc điện thoại ra xem. Sau đó, người này chạy thẳng xe đến căn nhà nạn nhân, rồi hỏa hoạn bùng lên.

Bà H. (ngụ quận 8) cho biết, nạn nhân là chị D. (sinh năm 1991) mới mua căn nhà ở hẻm đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8) được vài năm nay. Chị D. sống cùng con nhỏ 2 tuổi và người mẹ nhưng ít tiếp xúc với mọi người. Hôm nay, người bà con tới gửi một cháu bé cho chị D. chăm sóc.

Nghi phạm vứt áo dính máu bắt xe ôm tẩu thoát

“Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng hô D. ơi, D. ơi…nên chạy ra. Khi ra tới nơi, tôi nhìn thấy chị D. nằm gục trước căn nhà với thương tích, máu bê bét. Cùng lúc, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm can xăng khoảng 30 lít xông vào căn nhà đổ ra sàn, châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra ngoài để lại xe máy”, bà H. kể.

Hàng xóm lúc này dùng nước, bình chữa cháy dập lửa và chạy lên lầu mở cửa cứu 2 đứa bé nhưng cả 2 đều đã tử vong. Sau đó, người trong con hẻm tập trung hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên do lửa cháy lớn, mùi xăng nồng nặc nên mọi người xung quanh đành bất lực, trình báo cơ quan chức năng.

“Tôi tận mắt chứng kiến người đàn ông tay bê bết máu đi ra đầu hẻm, máu chảy vương vãi dọc đường. Một số người dân cũng nhìn thấy nhưng không dám hô hoán vì sợ đối tượng manh động tấn công. Hai đứa trẻ vừa được đón đi học về, không biết đã kịp ăn gì chưa. Tội nghiệp tụi nhỏ vô tội không biết gì mà nó cũng ra tay”, ông Th. kể

Bà T., sống gần hiện trường cho biết, lúc 16 giờ 40 cùng ngày, bà nghe tiếng truy hô “cháy, cháy”. Bà chạy ra thì thấy một căn nhà cấp 4 trong con hẻm bốc cháy, cùng lúc người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ chạy bộ rời khỏi hiện trường, trên người dính đầy máu.

“Người đàn ông bị thương, máu từ cơ thể rơi vãi khắp con hẻm nơi người này đi qua”, bà T. đặt nghi vấn.

“Nghi phạm sau khi gây án xong bỏ chạy ra con hẻm một đoạn thì cởi áo rồi bắt xe ôm tẩu thoát. Khi nghi phạm đi tới gần cầu Xóm Chỉ thì bị lực lượng chức năng ập lại khống chế bắt giữ đưa về trụ sở công an”, một bảo vệ dân phố cho biết.