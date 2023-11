Vụ người phụ nữ và 2 cháu bé bị sát hại: Nghi phạm mang can chứa xăng đến gây án

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định nghi phạm mang can chứa xăng tới con hẻm rồi đi vào căn nhà. Sau khi sát hại người phụ nữ cùng 2 cháu bé, nghi phạm vứt lại xe rồi tẩu thoát.