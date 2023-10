Vụ “Nhà trưng bày văn hóa “hô biến” thành quán cà phê: Yêu cầu thực hiện đúng giấy phép xây dựng

Liên quan tới 10 khu dịch vụ có lưu trú qua đêm (gọi là homestay) xây dựng trái phép trên Núi Cấm (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, An Giang), Báo SGGP đã có bài phản ánh vào ngày 4-10. Ngày 5-10, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang đã có cuộc họp thống nhất quan điểm xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.