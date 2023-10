Vụ nhiều trẻ nghi ngộ độc sau đêm trung thu: Givral tạm ngưng sản xuất bánh su kem

Trước đó, hội đồng chuyên gia của Sở Y tế TPHCM nhận định, khả năng cao bánh su kem nhiễm khuẩn là nguyên nhân của vụ ngộ độc. Các chuyên gia đánh giá đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt, diễn biến phức tạp và khó nhận biết hơn so với các vụ việc trước đây.

Có 19 trẻ phải nhập viện điều trị tại các bệnh viện như: Bệnh viện Nhi đồng 2, Nhân dân Gia Định, Nhi đồng 1; một trẻ tử vong trên đường đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu vào đêm 1-10. Có những trường hợp không dự tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights nhưng vẫn bị ngộ độc.

Những người này có cùng triệu chứng sau khi ăn bánh su kem có cùng nhãn hiệu, cùng địa chỉ nơi mua bánh. “Về tác nhân gây ra nhiễm khuẩn, hiện vẫn phải chờ kết quả phân lập vi khuẩn. Tuy nhiên, kết quả cấy mẫu bệnh phẩm của 2 trẻ nhỏ tại một phòng khám tư nhân ghi nhận có vi khuẩn Salmonella”, Sở Y tế TPHCM nhận định.

Cùng ngày, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, hiện vẫn đang chờ các kết quả kiểm nghiệm trước khi đưa ra kết luận chính thức về vụ việc.

“Nguy cơ cao bánh su kem bị nhiễm khuẩn ở khâu bảo quản. Tuy nhiên, việc lấy mẫu chậm nhiều ngày sau khi sự việc xảy ra nên sẽ gặp nhiều khó khăn”, bà Phạm Khánh Phong Lan phân tích.

Trả lời vấn đề thanh kiểm tra Công ty Cổ phần bánh Givral được triển khai ra sao? Bà Phong Lan cho rằng, công ty đã được thẩm định cấp lại giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm vào ngày 21-4. Công ty này có tham gia sản xuất bánh trung thu trong dịp vừa rồi và cũng được kiểm tra.

Ngoài ra, còn có các đợt kiểm tra định kỳ hàng năm. Sau khi xảy ra sự việc ngộ độc hàng loạt, trong ngày 2 và 3-10, Công an TP Thủ Đức, Công an Kinh tế và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã kiểm tra đột xuất công ty này. Hiện doanh nghiệp cũng mong làm rõ.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, chiều 29-9, chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức) tổ chức Tết Trung thu cho các cháu là con em của cư dân sống trong chung cư và con em một số nhân viên phục vụ tại chung cư. Ban tổ chức đã phát quà, phát bánh cho các cháu. Trong đó có 230 phần bánh su kem mua của cửa hàng bánh Givral trên địa bàn quận Bình Thạnh để phát cho các cháu. Đến ngày 30-9, 1 bé 6 tuổi có biểu hiện nôn, ói và tử vong trên đường đi cấp cứu; nhiều cháu ăn bánh có triệu chứng tiêu chảy, nôn ói, sốt... phải nhập viện điều trị

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM; UBND các quận huyện, TP Thủ Đức... tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời các trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố.