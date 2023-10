Ngăn chặn kịp thời các trường hợp ngộ độc thực phẩm

Theo đó, UBND TPHCM giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi, khẩn trương điều tra, đánh giá nguyên nhân gây ngộ độc, cập nhật diễn biến tình hình các trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn TP Thủ Đức; tập trung các biện pháp nhằm ngăn chặn, tránh để xảy ra việc ngộ độc tương tự trên địa bàn thành phố; kịp thời báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng các tuyến bài viết phân tích cụ thể, dễ hiểu về phòng chống ngộ độc thực phẩm, qua đó đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm trong việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm.

UBND TPHCM giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, theo dõi sát tình trạng người bệnh, tích cực điều trị, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh. UBND TP Thủ Đức phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, nhanh chóng khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Các quận, huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát nhằm quản lý chặt chẽ việc đảm bảo an toàn thực phẩm phạm vi địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.