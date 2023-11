Vụ nói đùa mang súng lên máy bay: Làm rõ một cán bộ Công an Thái Bình có liên quan

Ngày 9-11, liên quan tới chuyến bay số hiệu VN 186 từ Đà Nẵng đi Hà Nội phải hoãn cất cánh nhiều giờ vì 2 hành khách nói có súng trong hành lý, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, xác minh người tung tin mang súng lên máy bay là Trung tá Lê Xuân Q., Phó Phòng An ninh mạng Công an Thái Bình. Trung tá Q. đang đi học tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (ở quận Long Biên, TP Hà Nội).

Do vậy, theo Công an tỉnh Thái Bình, việc xử lý kỷ luật cán bộ sẽ thuộc thẩm quyền của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, nơi Trung tá Q. đang theo học. Trường hợp còn lại là ông Nguyễn Đức T. (ở xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình) là bạn của Trung tá Q.. Trước đó, Trung tá Q. và ông T. cùng một vài người bạn có vào Đà Nẵng xem thi đấu thể thao.

Tối 7-11, chuyến bay số hiệu VN 186 từ Đà Nẵng đi Hà Nội chở 97 hành khách có lịch khởi hành là 19 giờ 25 phút. Tuy nhiên trong thời gian chuẩn bị cất cánh, tiếp viên hàng không phát hiện 2 nam hành khách ngồi ghế 29A và 30D nói chuyện với nhau về việc cất súng ở trong hành lý. Khi tiếp viên hỏi lại thì cả 2 hành khách đều trình bày chỉ nói đùa.

Tuy nhiên, cơ trưởng sau khi nghe báo cáo đã quyết định từ chối vận chuyển, yêu cầu lập biên bản và đề nghị an ninh sân bay hỗ trợ kiểm tra. Ngay sau đó, cả 2 hành khách này đã bị đưa ra khỏi máy bay, về phòng trực ban an ninh hàng không, qua lục soát người, hành lý thì không phát hiện súng, dụng cụ nguy hiểm hay chất cấm, cháy nổ. Kiểm tra nhân thân 2 hành khách tung tin mang súng lên máy bay, lực lượng chức năng xác định là: Nguyễn Đức T. (sinh năm 1993, ở xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình) ngồi ghế 30D và Lê Xuân Q. (sinh năm 1983, ở TP Thái Bình) ngồi ghế 29A. Sau khi tiến hành kiểm tra không phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm, tới 22 giờ cùng ngày, chuyến bay VN186 mới cất cánh.