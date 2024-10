Vụ phát hiện nhiều bộ phận cơ thể trong quán Karaoke An Phú, Bình Dương: Nạn nhân là người Trung Quốc

Liên quan vụ phát hiện thi thể đang phân hủy nặng tại quán Karaoke An Phú, nơi từng xảy ra vụ cháy thảm khốc khiến 32 người chết, sáng 17-10, Công an TP Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.