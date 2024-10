Sáng 16-10, cơ quan công an TP Thuận An, Bình Dương đã tiếp nhận tin báo, vào cuộc điều tra vụ việc phát hiện bộ phận cơ thể người tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An), nơi từng xảy ra vụ cháy làm 32 người thiệt mạng.