Vụ sạt lở đất làm 2 người tử vong: Quán cà phê nằm trong khu vực quy hoạch đất trồng cây lâu năm

Bờ taluy trong khu đất xảy ra sạt lở làm 2 người tử vong tại phường Xuân Trường – Đà Lạt bước đầu được xác định có từ 10 năm trước.

Chiều 13-8, UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, qua xác minh đã xác định bờ taluy bị sập làm 2 người tử vong có từ khoảng năm 2015.

Khu vực xảy ra sạt lở nhìn từ trên cao

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12-8, bờ taluy của gia đình ông N.Đ.A (tổ Tây Hồ 2, phường Xuân Trường – Đà Lạt) có từ khoảng năm 2015, dài khoảng 10m, cao hơn 3m bất ngờ đổ tràn xuống quán cà phê Tây Hồ, vùi lấp 2 người (cùng sinh năm 2009) tử vong.

Cơ quan chức năng phủ bạt để phòng ngừa tiếp tục xảy ra sạt lở tại khu vực quán cà phê Tây Hồ

Qua tìm hiểu, quán cà phê Tây Hồ được hình thành trên khu đất có sẵn căn nhà tạm được dựng từ trước do chị L.T.H (phường Xuân Hương – Đà Lạt) làm chủ, được Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Đà Lạt (trước đây) cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ tháng 10-2024 với ngành nghề dịch vụ phục vụ đồ uống.

Phường Xuân Trường - Đà Lạt đã thông báo di dời đối với một số căn nhà xung quanh khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân

Đến ngày 28-2-2025, cơ sở này được Phòng Y tế TP Đà Lạt (trước đây) cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (kinh doanh giải khát) có giá trị sử dụng 3 năm.

Theo phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt (do UBND tỉnh Lâm Đồng duyệt ngày 7-11-2023) thì cả hai căn nhà nằm trong quy hoạch đất trồng cây lâu năm.

Khu vực xảy ra sạt lở tại tổ Tây Hồ 2, phường Xuân Trường – Đà Lạt

Còn theo Quyết định số 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ngày 12-05-2014) thì đất thuộc công viên chuyên đề.

Khu vực sạt lở thời điểm năm 2017. Ảnh chụp từ Google Earth

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác định nguyên nhân sạt lở.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thân nhân mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng.

ĐOÀN KIÊN