Xã hội

Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập trung tâm hành chính, sạt lở đất làm 2 người tử vong

SGGPO

Chiểu 12-8, mưa lớn xảy ra tại các phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Lang Biang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) gây ngập nhiều tuyến đường.

Clip mưa ngập đường Trần Quốc Toản chiều tối 12-8. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tại khu vực cầu sắt đường Trần Quốc Toản (phường Lâm Viên - Đà Lạt), đến hơn 18 giờ, nước từ thượng nguồn vẫn đổ về gây ngập nặng. Nhiều phương tiện bị hạn chế lưu thông, một số xe máy chết máy giữa dòng. Người dân cho biết lượng nước tăng nhanh kèm rác, bèo dồn ứ khiến cống thoát nước tắc nghẽn.

IMG_2904.JPG
Đoạn đường Trần Quốc Toản bị ngập sâu trong nước. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lực lượng CSGT đã có mặt điều tiết, song đây là tuyến huyết mạch qua trung tâm nên lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng vào giờ cao điểm. Các tuyến đường Phan Đình Phùng, Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng bị ngập sâu, giao thông hỗn loạn.

Cùng thời điểm, chiều cùng ngày tại quán cà phê ở hẻm 108, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt xảy ra vụ sạt lở, đất đá đè lấp 2 người tử vong. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai công tác khắc phục, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

anh sat lo.jpg
Đặc biệt, chiều cùng ngày tại quán cà phê ở hẻm 108, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt xảy ra vụ sạt lở, đất đá đè lấp 2 người tử vong

>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận chiều tối 12-8:

IMG_2932.JPG
IMG_2955.JPG
IMG_3025.JPG
IMG_2911.JPG
IMG_3019.JPG
92f439ca3ccbb495edda.jpg
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Lâm Viên Đường Phan Đình Phùng Xô Viết Nghệ Tĩnh Chết máy Báo SGGP Thượng nguồn Tắc nghẽn Ngập Huyết mạch Đà Lạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn