Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập trung tâm hành chính, sạt lở đất làm 2 người tử vong

Chiểu 12-8, mưa lớn xảy ra tại các phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Lang Biang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) gây ngập nhiều tuyến đường.

Clip mưa ngập đường Trần Quốc Toản chiều tối 12-8. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tại khu vực cầu sắt đường Trần Quốc Toản (phường Lâm Viên - Đà Lạt), đến hơn 18 giờ, nước từ thượng nguồn vẫn đổ về gây ngập nặng. Nhiều phương tiện bị hạn chế lưu thông, một số xe máy chết máy giữa dòng. Người dân cho biết lượng nước tăng nhanh kèm rác, bèo dồn ứ khiến cống thoát nước tắc nghẽn.

Đoạn đường Trần Quốc Toản bị ngập sâu trong nước. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lực lượng CSGT đã có mặt điều tiết, song đây là tuyến huyết mạch qua trung tâm nên lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng vào giờ cao điểm. Các tuyến đường Phan Đình Phùng, Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng bị ngập sâu, giao thông hỗn loạn.

Cùng thời điểm, chiều cùng ngày tại quán cà phê ở hẻm 108, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt xảy ra vụ sạt lở, đất đá đè lấp 2 người tử vong. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai công tác khắc phục, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Đặc biệt, chiều cùng ngày tại quán cà phê ở hẻm 108, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt xảy ra vụ sạt lở, đất đá đè lấp 2 người tử vong

>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận chiều tối 12-8:

ĐOÀN KIÊN