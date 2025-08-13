Lâm Đồng: Đình chỉ thi công công trình có nguy cơ mất an toàn trên sườn dốc

Theo đó, khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; kiểm tra, cảnh báo và cấm hoạt động tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết đình chỉ thi công các công trình nằm trên sườn dốc, mái taluy có nguy cơ sạt trượt cao.
Đối với khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, phải kiên quyết di dời dân đến nơi an toàn; trường hợp không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế. Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động xây dựng, san gạt mặt bằng nhằm hạn chế rủi ro.
Như Báo SGGP phản ánh, chiều 12-8, mưa lớn trên địa bàn các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt và Xuân Trường - TP Đà Lạt gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm. Tại quán cà phê ở hẻm 108, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, đất đá vùi lấp khiến 2 người tử vong.