Vụ tai nạn làm 13 người thương vong ở Đắk Lắk: Xe tải đi sai làn đường

Liên quan đến vụ tai nạn làm 1 người chết, 12 người bị thương xảy ra tại đường tránh Buôn Hồ (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), sáng 9-10, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, đã kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy đối với tài xế xe tải và xe khách để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Kết quả ban đầu cho thấy, tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn, âm tính ma túy. Riêng tài xế xe tải, phía cơ quan chức năng sẽ cung cấp khi có kết quả chính xác.

Cũng theo lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, qua trích xuất camera hành trình của một số phương tiện lưu thông cùng thời điểm xảy ra tai nạn cho thấy, tài xế xe tải đã chạy lấn làn xe khách dẫn tới tai nạn. Tại cơ quan công an, tài xế xe tải đã thừa nhận toàn bộ sự việc, phù hợp với hiện trường sự việc.

Tối ngày 8-10, sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng Đoàn công tác của Ban ATGT thị xã Buôn Hồ, Công an thị xã Buôn Hồ đến Bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Tại đây, Ban ATGT thị xã Buôn Hồ chia sẻ, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương nhẹ 1 triệu đồng, bị thương nặng 2 triệu đồng. Riêng nạn nhân tử vong, sáng nay đại diện Công an thị xã Buôn Hồ, Ban ATGT Buôn Hồ đến nhà thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng.

Như Báo SGGPO đã đưa tin, khoảng 13 giờ 40 ngày 8-10, tài xế Phạm Văn Huân (quê Thái Nguyên) điều khiển xe tải mang BKS: 29H-076.25 lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Khi xe lưu thông đến tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ đã tông vào xe khách mang BKS: 47F-002.03 do tài xế Phạm Phú Quý (36 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 1 người tử vong, 12 người được đưa đi cấp cứu.