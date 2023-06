Vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk: Thêm 1 nghi phạm ra tự thú trong đêm

Sáng 14-6, thông tin từ Bộ Công an, tình hình an ninh, trật tự toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi, nhịp sống thường ngày trở lại không khí như những ngày trước 11-6.

Trong đêm 13-6 đã có 1 đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh, trật tự ra tự thú. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 3 đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng; tổng số đối tượng bị bắt, giữ là 46 đối tượng.

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kêu gọi những người “lầm đường, lạc lối” ra tự thú để được hưởng khoan hồng.

Tối 13-6, Đài truyền hình Việt Nam đưa tin, tại hiện trường vụ việc sáng 11-6, nhóm đối tượng đã dùng súng, dao, bom xăng, lựu đạn để thực hiện hành vi giết người đối với cán bộ và người dân.

Các cửa sổ, cửa chính ở 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur đều bị đập phá, nhiều tài liệu, giấy tờ bị đốt.

Sau khi đập phá cửa, các đối tượng đã ném bom xăng vào các phòng, rất nhiều loại giấy tờ lưu trữ quan trọng tại xã của người dân đã bị thiêu rụi.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng đã bàn, phân công, đưa vũ khí cho từng đối tượng. Nhóm đối tượng có tính chất manh động là người thuộc nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều đối tượng bị lôi kéo, dụ dỗ thực hiện hành vi do được hứa hẹn sẽ được cho tiền, tài sản sau khi thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, sáng 11-6, một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính dùng súng tấn công trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur khiến 4 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hy sinh; 2 cán bộ xã hy sinh.

Ngày 12-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 4 liệt sĩ công an, 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho các công an xã hy sinh. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội công an nhân dân cho gia đình 4 đồng chí đã hy sinh.

Ngày 13-6, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn đã trao tặng, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh và bị thương trong vụ việc.