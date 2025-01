Vững bước phát triển, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh nhà

Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Tỉnh Đồng Nai là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai, hoạt động ​theo Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan với ngành nghề sản xuất kinh doanh: Xổ số kiến thiết: Dịch vụ in: in vé số, in offset, in bao bì, in sách, báo, tem, nhãn, biểu mẫu chứng từ và văn hóa phẩm; Khách sạn ăn uống, dịch vụ thương mại; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư; Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành in, xổ số. Trong đó, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là phát hành kinh doanh xổ số kiến thiết để tích lũy nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển. Từ nguồn thu XSKT, hàng năm, công ty đã đầu tư nhiều tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội phục vụ người dân, nhất là giúp đỡ những hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng hành hỗ trợ các sự kiện kinh tế - xã hội - văn hóa của tỉnh.

Nhiều năm qua, phát huy truyền thống "Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Trách nhiệm cao", Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, CNV, người lao động Công ty XSKT và DVTH tỉnh Đồng Nai luôn chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh XSKT, nỗ lực để duy trì mức doanh thu cao, đóng góp lớn cho ngân sách địa phương, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tín nhiệm và đánh giá rất cao.

Bên cạnh đó, công ty luôn quan tâm đồng hành cùng hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, chung tay cùng địa phương làm tốt hoạt động an sinh xã hội, năm 2024 vừa qua, ước tính số tiền này lên đến gần 10 tỷ đồng.

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, trong 3 ngày 21, 22 và 23-1, Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Đồng Nai trao tặng quà "Tết nhân ái" cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người bán vé số dạo… với 2.000 phần quà (300.000 đồng tiền mặt, 200.000 đồng hiện vật), tổng số tiền tài trợ 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng tài trợ cho Lễ Hội Cụm hoa Xuân Ất tỵ 2025 được tổ chức tại Công viên Nguyễn Văn Trị thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Cụm hoa Nguyễn Văn Trị không chỉ là một công trình trang trí tết mà còn là điểm nhấn văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Biên Hòa năng động, sáng tạo trên nền tảng bề dày lịch sử - văn hóa hơn 300 năm và tạo nên một không gian đón xuân đầy ý nghĩa, góp phần mang đến cho người dân thành phố Biên Hòa một mùa tết trọn vẹn, rực rỡ và ấm áp. Ông Nguyễn Công Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Đồng Nai trao quà cho người bán số dạo nhân dịp xuân về

Biểu diễn Lân Sư Rồng tại chương trình Khai mạc cụm Hoa xuân tại Công viên Nguyễn Văn Trị

HỒNG MINH