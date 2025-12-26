Vùng núi phía Bắc rét đậm, rét hại

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, từ nay đến Tết Dương lịch, miền Bắc liên tục lạnh, miền Nam dần vào mùa khô, có thể có mưa rào trái mùa.

Sáng 26-12, theo dữ liệu cập nhật từ các cơ quan khí tượng, nhiệt độ tại nhiều địa phương miền Bắc duy trì ở mức thấp. Tại Hà Nội, nhiệt độ lúc sáng sớm xuống khoảng 15 độ C, trời rét, có mây, dự báo trưa chiều tăng dần. Ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai), nhiệt độ sáng sớm phổ biến 4-7 độ C, rét đậm, rét hại cục bộ ở vùng núi cao. Khu vực Đồng Văn (cao nguyên đá, tỉnh Tuyên Quang) có nhiệt độ khoảng 3-5 độ C vào buổi sáng.

Nhiệt độ tại Hà Nội xuống 15 độ C, sáng 26-12. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 26 và 27-12, miền Bắc và Bắc Trung bộ: trời rét. Ban đêm và sáng sớm lạnh, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Ban ngày ít mưa, trưa chiều có nắng. Vùng núi cao có nguy cơ băng giá, sương muối.

Cùng thời gian này, miền Trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và một phần Tây Nguyên - Nam Trung bộ vẫn có mưa nhiều, có mưa to đến rất to, kèm dông. Từ ngày 27-12, mưa giảm dần nhưng vẫn còn rải rác.

Ảnh mây vệ tinh lúc 6 giờ ngày 26-12. Nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ đêm 27-12-2025 đến ngày 4-1-2026, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ ổn định hình thái ít mưa, trời rét kéo dài, nhất là vào đêm và sáng từ khoảng ngày 29 đến 30-12.

Tại Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, mưa giảm dần sau ngày 28-12, phía Bắc của khu vực này về đêm và sáng, trời lạnh do không khí lạnh khuếch tán. Khu vực Nam bộ và Tây Nguyên ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ nhưng chủ đạo là tạnh ráo.

PHÚC VĂN