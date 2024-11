Web drama học đường hút gần 1 tỷ views trở lại

Theo chia sẻ của Gino Tống, việc quyết định thực hiện phần 10 lần này có sự động viên rất lớn của bà xã Kim Chi. Đó là lý do, anh quyết tâm vượt khó khăn để thực hiện và hi vọng rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Học đường nổi loạn 10 tiếp tục câu chuyện tình bạn của bộ ba Khánh – Thiên – Vũ tại Trường THPT Thiên Phong với vô vàn biến cố về gia đình, bạn bè cùng những thách thức, cám dỗ trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Phim gửi gắm thông điệp cao cả về lòng nhân ái, sự hi sinh, tầm quan trọng của việc giáo dục từ gia đình tới nhà trường.

Trong phần 10 này, bộ phim thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng như: NSƯT Hữu Châu, NSƯT Trọng Hải, Tiết Cương, Quách Ngọc Tuyên cùng dàn diễn viên trẻ tài năng: Ginô Tống, Lục Anh, Kim Chi, Thành Khôn, Dư Khánh Vũ, Chany Thu Trang…

Chia sẻ về lí do nhận lời tham gia bộ phim lần này, NSƯT Hữu Châu cho biết học trò của anh đóng chính trong phần này và khi nhận kịch bản anh thích thú bởi ý nghĩa nhân văn của dự án.

Trong phim, anh vào vai thầy hiệu trưởng, ba của Ginô Tống với một hành trình gian nan để giữ lại ngôi trường cấp 3 nơi mình công tác.

Trong trailer được phía đoàn phim hé lộ cũng phần nào giới thiệu sự khác biệt giữa các thế hệ, dẫn đến sự xung đột, cãi vã giữa hai cha con Ginô - Hữu Châu. Kết cục, anh bị ba mình tát thẳng tay.

Sự kịch tính cũng được đẩy lên cao trào trong cuộc đối đầu giữa các bạn trẻ với các thế lực xấu bên ngoài xã hội.

6 tập phim của phần này sẽ chính thức lên sóng vào Chủ nhật hằng tuần bắt đầu từ 1-12 trên kênh YouTube Ginô Tống.

Toàn bộ doanh thu của phim, vợ chồng Ginô – Kim Chi sẽ dùng làm học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Học đường nổi loạn là series phim do Ginô Tống đầu tư sản xuất. Với 9 phần gần 200 tập đạt gần 1 tỷ lượt xem – trở thành series phim học đường có lượt xem cao nhất Việt Nam. Bộ phim đã nhận được sự yêu thích của giới trẻ cả nước và gặt hái được nhiều thành tích đáng nể như “Phim ngắn nhiều tập có nhiều lượt xem nhất” do YouTube bình chọn, đề cử giải thưởng We Choice 2018…