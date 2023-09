Westlife mang "The Wild Dreams" đến TPHCM

Theo fanpage chính thức của Westlife, nhóm nhạc công bố sẽ mang concert The Wild Dreams đến Sân vận động Thống Nhất (TPHCM) vào ngày 22-11. Vé đêm nhạc sẽ mở bán từ ngày 26-9.

Westlife là nhóm nhạc pop thành lập tại Dublin (Ireland) năm 1998, với 5 thành viên: Shane Filan, Mark Feehily, Nicky Byrne, Kian Egan, Brian McFadden.

Năm 2004, nhóm còn 4 thành viên và năm 2012 nhóm tan rã.

Đến năm 2018, các thành viên Westlife tái hợp.

Westlife từng ra mắt 11 album,16 đĩa đơn đứng số 1 và 34 đĩa đơn top 50. Nhóm từng lập 4 kỷ lục Guinness.

Khán giả Việt Nam, đặc biệt người nghe thế hệ 8X, 9X đời đầu rất yêu mến Westlife với loạt ca khúc: My love, I lay my love on you, Soledad, I have a dream, Seasons in the sun, When you tell me that you love me, Uptown girl, You raise me up, Queen of my heart, Fool again…

Năm 2011, Westlife từng đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) biểu diễn trong The Gravity Tour. Lần trở lại này là một dịp đặc biệt để khán giả Việt có thể được nghe lại những ca khúc thanh xuân bất hủ một thời.