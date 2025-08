Nâng tầm người mẫu Việt

Đi tìm người mẫu thế hệ mới

Chương trình Vietnam’s Next Top Model vừa ra mắt mùa 2025 tại TPHCM, đánh dấu màn trở lại đầy tích cực sau 8 năm vắng bóng của cuộc thi tìm kiếm người mẫu số 1 tại Việt Nam. Tốp 15 thí sinh vào “nhà chung” cũng được công bố với những gương mặt mới mẻ.

Khởi động chương trình Vietnam’s Next Top Model 2025

Nổi bật có Tuyết Mai - vận động viên Taekwondo sở hữu tỷ lệ hình thể lý tưởng; Lại Mai Hoa ấn tượng với chiều cao 1m84; tốp 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Vũ Mỹ Ngân; nhà sáng tạo nội dung Tâm Thanh (Zicky Lee)... Họ được tuyển chọn từ hơn 1.000 gương mặt tham gia vòng tìm kiếm, chọn lọc từ đầu tháng 5 đến nay. Mùa giải năm nay cũng được chú ý với việc xuất hiện loạt thử thách thời trang thực tế mang tính sáng tạo cao, đầu tư mạnh về hình ảnh, chuyên môn và yếu tố thời trang. Ngoài ra, dàn giám khảo cũng nhận được nhiều sự quan tâm với những cái tên kỳ cựu: siêu mẫu Thanh Hằng, NTK Đỗ Mạnh Cường, bộ đôi giám đốc sáng tạo Nam Trung và Hà Đỗ.

Bà Trang Lê, tổng đạo diễn và nhà sản xuất Vietnam’s Next Top Model, cho biết, 15 năm trước, chương trình tập trung tìm ra những gương mặt người mẫu tiềm năng thì nay, mục tiêu chính là đào tạo ra những Top Model (siêu mẫu), Vedette (người mẫu nổi bật), bổ sung cho làng thời trang chuyên nghiệp trong nước. “Bước vào cuộc thi là thí sinh phải biết những cơ bản như tạo dáng, catwalk. Điều cuộc thi xây dựng cho họ là thái độ sống, bản lĩnh nghề nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Bởi sau cuộc thi, họ sẽ bước lên các sàn diễn lớn trong và ngoài nước nên thái độ, bản lĩnh, sự chuyên nghiệp là điều cần thiết”, bà Trang Lê chia sẻ.

Ngoài Vietnam’s Next Top Model, thời gian qua còn có hàng loạt cuộc thi tìm kiếm, xây dựng người mẫu chuyên nghiệp được tổ chức như: The Face Việt Nam - Gương mặt thương hiệu, The New Mentor - Người mẫu toàn năng, The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ...

Bệ phóng cho những tài năng

Sự trở lại của những cuộc thi, chương trình tìm kiếm người mẫu đầu tư bài bản là tín hiệu vui với những người làm nghề. Bởi đây không chỉ là những chương trình giải trí phục vụ khán giả mà còn là các bệ đỡ cần thiết cho nghề người mẫu. Như dự án New generation of models do siêu mẫu Xuân Lan tổ chức, tìm kiếm các người mẫu tham gia trình diễn thời trang tại các sàn diễn tại Hàn Quốc, Italy, Pháp, Mỹ... giúp các người mẫu Việt có cơ hội cọ xát trên trường quốc tế. Hay như Vietnam’s Next Top Model đã góp phần không nhỏ tạo nên những thế hệ người mẫu đình đám, ghi dấu ấn tại các kinh đô thời trang thế giới như: Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Kha Mỹ Vân, Thùy Trang, Chà My... Thậm chí nhiều người mẫu từ đây còn chinh phục cả các đấu trường sắc đẹp như Phạm Hương, H’Hen Niê, Ngọc Châu, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Quỳnh Châu, Hương Ly…

Một trong những điển hình thành danh từ các cuộc thi là trường hợp người mẫu Huỳnh Tú Anh, quán quân The Face Vietnam mùa gần nhất (2023). Ngay sau chung kết, Tú Anh đã được công ty quản lý đưa đến Paris (Pháp), Milan (Italy) để casting cho tuần lễ thời trang và cô nhanh chóng được được chú ý, sải bước tại Milan Fashion Week, Paris Fashion Week trong show diễn của các nhà mốt lớn Calcaterra, Hodakova, Leonard Paris, Blssd, Lacoste Show private. Tú Anh cũng nhận được nhiều hợp đồng hợp tác với các công ty người mẫu lớn, xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang danh tiếng, góp phần nâng tầm người mẫu Việt Nam trên bản đồ thời trang quốc tế.

NTK Đỗ Mạnh Cường nhận định, người mẫu Việt Nam hiện cao hơn, đẹp hơn nhưng ở tầm quốc tế đòi hỏi tiêu chuẩn, sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Bà Trang Lê cũng đồng tình: “Thế giới thời trang ngoài kia khắc nghiệt vô cùng. Đã có nhiều người mẫu Việt khi ra môi trường quốc tế phải quay trở về để rèn giũa lại. Không phải cứ chiều cao vượt trội, gương mặt chuẩn mẫu là có thể trở thành một người mẫu. Bên cạnh việc cần có ê kip, công ty quản lý hỗ trợ, chính bản thân người mẫu trước tiên phải tự nỗ lực học tập, cách trình diễn, ngoại ngữ giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp…”.

Sự trở lại của những gameshow tìm kiếm người mẫu mang nhiều kỳ vọng về việc định vị lại nghề người mẫu. Tuy nhiên, cũng xuất hiện nhiều lo lắng rằng các chương trình cần tránh đi vào vết xe đổ của một số cuộc thi, gameshow trước đây khi sa vào những tranh cãi, ồn ào, chệch hướng mục tiêu ban đầu. Các chương trình, dự án mới vì thế cần sự thay đổi tích cực để thực sự là bệ phóng, tiếp sức cho khát khao vươn tới những đỉnh cao mới của người mẫu trẻ, góp phần xây dựng ngành công nghiệp biểu diễn thời trang chuyên nghiệp, tích cực.

TIỂU TÂN