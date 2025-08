Sân khấu Kịch Báo chí nhân văn: 10 mùa diễn, một hành trình đam mê

Một cảnh trong vở kịch Bước lên đỉnh sầu

Mỗi mùa diễn một mùa kể chuyện

“Tôi đã xem vở Lá hát như mưa từ công diễn lần đầu, hôm nay xem lại vẫn đầy cảm xúc như được chạm vào các mảnh đời nhân vật”, sinh viên Anh Minh, khán giả trong đêm mở đầu mùa diễn có chủ đề “Giữa đường say mê”, chia sẻ. “Giữa đường say mê” là mùa diễn thứ 10 của Sân khấu Kịch Báo chí nhân văn do CLB Kịch khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) thực hiện.

Mùa diễn năm nay, bên cạnh các vở đã thành công ở những mùa trước như Lá hát như mưa, Nằm khóc một mình, Buồn hết đêm nay... Sân khấu Kịch Báo chí nhân văn còn giới thiệu vở mới Bước lên đỉnh sầu, cảm tác từ truyện ngắn Sầu trên đỉnh Puvan của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đây là vở ngắn nhưng được đánh giá rất khó bởi nặng về tâm lý, những đấu tranh, giằng xé nội tâm. Vở huy động 40 sinh viên tập luyện suốt trong 4 tháng để có những giờ phút thăng hoa trên sân khấu.

Khán giả là những người thấy rõ nhất những nỗ lực của các bạn sinh viên. Khán giả Minh Trọng, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TPHCM (HULIFT), nhận xét: “Có nhiều cảnh trong vở đã khiến tôi và bạn bè cùng xem rất xúc động. Biết các bạn chỉ là dân không chuyên nên để làm được như vậy hẳn các bạn đã phải nỗ lực rất nhiều”. Khán giả Hoàng Linh Lan, sinh viên Trường Đại học Sân khấu điện ảnh TPHCM thì đánh giá: “Sân khấu mang tính phong trào nhưng các bạn đã làm rất chuyên nghiệp. Từ ngôn ngữ kịch, cách phối hợp nhịp nhàng đến thủ pháp dàn dựng đồng hiện, lớp lang, bài bản. Ấn tượng nhất là các bạn đã mạnh dạn bày tỏ góc nhìn mới trước những vấn đề cũ”.

Yêu kịch bằng cả trái tim

Sân khấu Kịch Báo chí nhân văn xuất phát từ nhóm kịch nhỏ không chuyên, hình thành trong chiến dịch Xuân tình nguyện 2017 của sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông (Trường Khoa học xã hội và Nhân văn). Năm 2018, sân khấu chính thức ra mắt với gần 50 thành viên, mục tiêu là mang kịch nói đến gần sinh viên nói riêng, giới trẻ nói chung. Năm 2021, đội kịch chính thức trở thành CLB với định hướng ngày càng chuyên nghiệp.

Đức Huy, người sáng lập, biên kịch, cố vấn Sân khấu Kịch Báo chí nhân văn, chia sẻ: “Kịch sinh viên vốn có nhiều hạn chế như kinh phí, nhân sự... nên ban đầu ai cũng nghĩ chỉ có thể thực hiện được 1-2 đêm diễn. Thế nhưng, với nhiều nỗ lực, hiện sân khấu đã bước ra khỏi giới hạn sinh viên, đã làm được những vở kịch dài, số lượng kịch bản, suất diễn đã lên đến hơn 20 suất”. Đó không chỉ là con số mà còn là bảo chứng cho hành trình đam mê của người trẻ. Nhiều bạn sinh viên của sân khấu kể về những lúc tập luyện ở quán cà phê, vừa diễn vừa mày mò tìm hiểu về diễn xuất, những lúc làm đạo cụ thì tranh thủ học thoại. Hay như tổ “hậu đài” kiêm cả khâu trang điểm, nhắc thoại. “Hồi đó tụi mình chưa rành hóa trang nên trước mỗi buổi diễn là không khí hậu đài lại nhốn nháo bởi cái gì cũng phải hỏi. Qua 10 mùa, giờ ai cũng đầy đủ đồ hóa trang, cần trang điểm theo mẫu nào cũng làm được hết”.

Khi được hỏi khoảnh khắc nào để lại nhiều ấn tượng nhất, các bạn đều cho rằng, đó là khi bên dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay không ngớt, quay vào sau cánh gà và nhìn thấy những gương mặt thân quen - những người đã cùng nhau có một hành trình không quên. Võ Ngọc Quỳnh Như, một trong những diễn viên nòng cốt của sân khấu, bày tỏ: “Không ít bạn bè, người quen từng nói rằng kịch sinh viên thôi mà, sao phải bỏ công sức nhiều đến như vậy. Thực ra, mình từng có lúc muốn dừng lại vì những áp lực của cuộc sống, vì còn quá nhiều công việc khác phải hoàn thành. Thế nhưng, khi nhìn thấy những niềm vui, hành phúc của mọi người trên sân khấu sau mỗi vở diễn, mình lại muốn tiếp tục đi trên con đường này, cùng các bạn trưởng thành. Cho dù sau này chưa biết sẽ đi đến đâu nhưng khi còn có thể, mình vẫn mong muốn được sống với đam mê”.

Bước qua mùa biểu diễn thứ 10, Sân khấu Kịch Báo chí nhân văn đang chuẩn bị cho các vở mới. Theo Đức Huy, các kịch bản thường được khởi nguồn những ý tứ, chi tiết, ý tưởng từ đời sống thường nhật để truyền tải thông điệp gần gũi, không xa xôi. Đó cũng là mong muốn của các bạn trẻ yêu sân khấu, những người đang không ngừng nỗ lực với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình để mang đến cho mọi người những câu chuyện có giá trị nhân văn, soi rọi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

TIỂU TÂN