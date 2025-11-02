Xã A Vương, Đà Nẵng huy động lực lượng tiếp tế vùng sạt lở

Chiều 2-11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã biên giới A Vương (TP Đà Nẵng) cho biết, trong sáng nay, lực lượng chính quyền xã tiếp cận thôn Atếêp và thôn Đang.

Lực lượng chính quyền xã đã tiếp cận được thôn Atếêp

Xã đã huy động lực lượng tại chỗ gùi, cõng và vận chuyển gạo, mì tôm, mắm, cá khô đến hai thôn trên để hỗ trợ người dân. Nguồn lương thực cơ bản đủ giúp ổn định đời sống trong khoảng 2 tuần tới.

Hiện thời tiết ở xã A Vương vẫn đang mưa lớn

Thống kê ban đầu, thôn Atếêp có 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều tài sản khác bị hư hỏng nặng.

Tiếp cận hiện trường thôn Atếêp

Vượt qua nhiều đoạn sạt lở và bùn đất ngổn ngang, lực lượng xã đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân trong vùng bị chia cắt. Bên cạnh đó, lực lượng chính quyền trực tiếp hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển vật dụng, gia cố nơi ở tạm cho các hộ phải di dời, đồng thời khảo sát thiệt hại, ghi nhận nhu cầu của bà con để tham mưu, đề xuất biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Bùn vẫn còn dày đặc trên đường đi tới thôn Atếêp

Trước đó, trận mưa lũ lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại thôn Atếêp, khi khối đất đá từ sườn núi đổ xuống khu dân cư làm hư hại nhiều nhà cửa, tài sản.

Thôn có 71 hộ với 320 nhân khẩu, bố trí trên ba mặt bằng, trong đó khu mặt bằng cũ với hơn 10 hộ là vùng thiệt hại nặng nhất. Chính quyền đã cảnh báo nguy cơ sạt lở, người dân kịp di dời đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.

Ngoài thôn Atếêp, thôn Đang cũng là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xã A Vương.

XUÂN QUỲNH