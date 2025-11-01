Xã A Vương khẩn trương hỗ trợ thôn Atếêp bị cô lập do sạt lở đất

Tối 1-11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng) cho biết, trận mưa lũ vừa qua đã gây sạt lở, trượt đất nghiêm trọng tại thôn Atếêp.

Trận mưa lũ vừa qua đã gây sạt lở, trượt đất tại thôn Atếêp (xã A Vương)

Theo đó, khối đất đá lớn từ sườn núi đổ xuống đã lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, làm hư hại nhiều nhà cửa và tài sản của người dân.

Thôn Atếêp bị vùi lấp sau trận sạt lở

Thôn Atếêp có 71 hộ với 320 nhân khẩu, được bố trí trên ba mặt bằng dân cư. Trước đây, thôn chỉ có hai mặt bằng, nhưng do sạt lở taluy dương, năm 2022, huyện Tây Giang trước đây đã san ủi thêm một mặt bằng mới để di dời dân.

Khu mặt bằng cũ hiện vẫn còn hơn 10 hộ sinh sống và là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đợt sạt lở lần này.

Nhà cửa của người dân bị sụp đổ

Trước thời điểm mưa lũ, ngày 27-10, lãnh đạo xã và thôn đã kiểm tra, cảnh báo nguy cơ sạt lở, quán triệt tinh thần chủ động ứng phó.

Qua đó, người dân đã kịp thời di chuyển đến vị trí cao, hoặc nhà người thân nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Đến ngày 28-10, sạt lở xảy ra đúng tại khu vực được cảnh báo.

Hiện thôn Atếêp đang bị cô lập, chính quyền xã đã tiếp cận hiện trường và đang tính toán phương án vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân.

XUÂN QUỲNH