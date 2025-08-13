Xã Củ Chi bàn giao nhà tình nghĩa cho con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lắng

Ngày 13-8, xã Củ Chi phối hợp Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn 77, Quân khu 7 tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa Quân – Dân cho gia đình bà Cao Thị Đức, là con Liệt sĩ, con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lắng.

Lãnh đạo xã Củ Chi cùng các đại biểu dự bàn giao nhà cho gia đình bà Cao Thị Đức

Chủ tịch UBND xã Củ Chi Phạm Kiều Hưng, cho biết, gia đình bà Cao Thị Đức có hoàn cảnh khó khăn, trước đây căn nhà đã xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của gia đình. Do đó, xã đã vận động đơn vị đồng hành ủng hộ và một phần kinh phí tự có của gia đình để sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà khang trang hơn với kinh phí khoảng 100 triệu đồng.

Đây cũng là công trình mang ý nghĩa nhân văn chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Củ Chi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang cùng nhân dân xã Củ Chi trong việc chăm lo gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ.

Theo Chủ tịch UBND xã Củ Chi, công tác chăm sóc gia đình chính sách luôn được xã chú trọng. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, vận động kinh phí để thăm hỏi, động viên các gia đình, đồng thời sửa chữa nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

NGÔ BÌNH