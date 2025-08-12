Sáng 12-8, Đảng bộ xã Củ Chi (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, đến dự.

Đồng chí Phạm Thành Kiên tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng Đại hội. Ảnh: NGÔ BÌNH

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Củ Chi đặt mục tiêu phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị sinh thái.

Đồng thời, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với phát triển văn hóa, xây dựng con người, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng xã Củ Chi phát triển toàn diện, người dân có chất lượng sống tốt…

Đồng chí Phạm Thành Kiên chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Củ Chi nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Thành Kiên yêu cầu xã Củ Chi phải nhanh chóng củng cố tổ chức, thống nhất ý chí và hành động xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các đột phá chiến lược về phát triển, như phát triển kinh tế, phấn đấu tăng trưởng trên 8% năm 2025, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phạm Thành Kiên phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NGÔ BÌNH

Xã cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; chăm lo đời sống gia đình chính sách; phát huy phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Song song đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu; xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận tiện, hướng tới hình mẫu về cải cách hành chính và chuyển đổi số ở cấp cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Củ Chi Hứa Quốc Hưng phát biểu tại đại hội

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Củ Chi, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Thường trực Đảng ủy xã Củ Chi gồm các đồng chí: Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy; Trần Thị Ngọc Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phạm Kiều Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm”, Bí thư Đảng ủy xã Củ Chi Hứa Quốc Hưng, khẳng định, xã Củ Chi tập trung phát triển về kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững an ninh trật tự.

NGÔ BÌNH