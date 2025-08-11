Xã Củ Chi khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày 11-8, UBND xã Củ Chi tổ chức khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Củ Chi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Đảng ủy xã Củ Chi Hứa Quốc Hưng cùng Chủ tịch UBND xã Củ Chi Phạm Kiều Hưng và các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi

Chủ tịch UBND xã Củ Chi Phạm Kiều Hưng cho biết, trong giai đoạn đầu vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi chịu áp lực lớn do dân số đông, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cao trong khi cơ sở vật chất còn hạn chế, đặc biệt là không gian tiếp đón chật hẹp.

Trước thực trạng này, UBND xã đã khảo sát, nâng cấp trụ sở với quy mô phù hợp, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ, vừa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I.

Công trình cải tạo toàn diện khu vực tiếp dân, thay mới hệ thống điện, lắp đặt máy lạnh, bàn ghế, quầy giao dịch và trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ hiện đại. Với diện mạo mới và quy trình chuyên nghiệp, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi vừa nâng cao điều kiện làm việc cho cán bộ, vừa cải thiện trải nghiệm của người dân, khẳng định quyết tâm xây dựng mô hình chính quyền phục vụ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi giải quyết hồ sơ cho người dân

Chủ tịch UBND xã Củ Chi, cho biết, trong tháng 7, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp đón hơn 6.800 lượt người dân, tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 100%.

Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm tham mưu của công chức các phòng cùng sự điều phối, điều hành, kiểm soát hiệu quả của trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Ki ốt thông minh phục vụ người dân được trang bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi

Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Củ Chi sẽ tiếp tục củng cố, hoàn thiện mô hình hoạt động theo phương châm “hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”, bảo đảm bộ máy vận hành tinh gọn, chuyên nghiệp. Xã nỗ lực để chính quyền phục vụ, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân.

NGÔ BÌNH