Xã Long Điền: Nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng

Ngày 26-12, Đảng ủy xã Long Điền (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 14, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng), đánh giá kết quả năm 2025, đồng thời cho ý kiến định hướng nhiệm vụ năm 2026. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự hội nghị

Năm 2025, kinh tế - xã hội xã Long Điền ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng đáng chú ý. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ hơn 760 tỷ đồng, nông nghiệp khoảng 72 tỷ đồng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gần 60 tỷ đồng, đều đạt và vượt kế hoạch năm.

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc với hơn 183.000 lượt khách, mang lại doanh thu trên 28 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu ngân sách đạt khoảng 140 tỷ đồng, vượt hơn 12 lần so với chỉ tiêu được giao, trong khi 100% vốn đầu tư công được giải ngân đúng tiến độ.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được bảo đảm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố, trong năm kết nạp 56 đảng viên mới, đạt 106% kế hoạch; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội xã Long Điền tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025

Tại hội nghị, các ý kiến thống nhất nhận định năm 2026 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu doanh thu thương mại - dịch vụ đạt khoảng 828 tỷ đồng, thu ngân sách vượt từ 5-10% chỉ tiêu giao, nâng tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn trên 99%, gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao những kết quả mà xã Long Điền đạt được trong năm 2025, đề nghị địa phương chuyển kết quả đạt được thành nền tảng phát triển bền vững.

Đồng chí nhấn mạnh địa phương tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2025 được khen thưởng

Xã cần sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đẩy nhanh giải ngân gắn với phát triển hạ tầng, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo quy hoạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ.

Phó Bí thư Thành ủy lưu ý địa phương tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng địa bàn không ma túy và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, đảm bảo chỉ tiêu giao quân.

TRÚC GIANG - NGUYỄN NAM