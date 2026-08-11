Xã Phước Hải: Để mùa nhãn xuồng quả ngon, “giá ngọt”

Chính quyền sát cánh cùng nông dân

Những ngày đầu tháng 8, men theo những con đường bê tông hai bên rợp bóng hoa cỏ vào các ấp An Hòa, Long Mỹ, Hội Mỹ (xã Phước Hải), không khó để bắt gặp những vườn nhãn trĩu cành. Hương thơm dìu dịu của trái chín, tiếng cười nói của du khách tạo nên bức tranh làng quê đầy sức sống cho Phước Hải vào mùa nhãn chín rộ. Phía sau những mùa trái ngọt là cả một hành trình bền bỉ của người nông dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc giữ gìn thương hiệu nhãn xuồng cơm vàng - loại trái cây đã trở thành niềm tự hào của vùng đất ven biển này.

Nông dân xã Phước Hải thu hoạch nhãn. Ảnh: QUANG VŨ

Gắn bó với cây nhãn gần ba thập niên, bà Trương Phương Thanh, chủ vườn nhãn Thanh Chương (ấp An Hòa, xã Phước Hải), hiện chăm sóc diện tích trồng nhãn hơn 4,2ha. Trên vùng đất cát ven biển, ngoài nhãn bao công, nhãn bắp cải..., bà vẫn lựa chọn phát triển giống chủ lực là nhãn xuồng cơm vàng. Bà Thanh chia sẻ, vùng đất cát ven biển này rất phù hợp với sự phát triển của cây nhãn. Đến nay, sau hơn 30 năm canh tác, vườn nhãn có hơn 1.000 gốc các loại, cho thu nhập ổn định khoảng 300-400 triệu đồng/năm.

Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hải, địa phương hiện có gần 50ha nhãn với 47 hộ sản xuất. Đây là cây trồng mang lại thu nhập ổn định và là nguồn nguyên liệu để phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp và các hoạt động trải nghiệm tại vườn. Chính quyền xã đang đồng hành sát sao với nông dân, không chỉ trong quy hoạch sản xuất mà trong cả việc xây dựng chuỗi giá trị cho trái nhãn. Các lớp tập huấn VietGAP, hướng dẫn ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, liên kết doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm được triển khai thường xuyên. Mục tiêu không chỉ là bán được trái nhãn mà còn nâng giá trị của cả vùng chuyên canh.

“Năm nay, nhãn chín đồng loạt ngoài dự kiến của nông dân, nguồn cung tăng đột biến trong cùng một thời điểm. Chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức thiện nguyện kết nối tiêu thụ, quảng bá trên nền tảng số. Mấy ngày đầu tháng 8, ngoài số lượng nhãn được nông dân bán tại vườn, bán qua thương lái, xã Phước Hải đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ 3-4 tấn nhãn, góp phần giảm bớt lượng nhãn chín rộ không thu hoạch kịp cho nhà vườn”, bà Điệp cho hay.

Điểm hẹn của du khách

Nếu trước đây, mỗi mùa thu hoạch chỉ có thương lái ra vào các vườn nhãn thì nay có rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tại vườn nhãn Hòa Thuận của bà Trương Thị Bảy, từng tốp khách từ TPHCM và các địa phương lân cận tìm đến thưởng thức nhãn và tận hưởng không gian yên bình của vùng quê.

Không chỉ bán trái cây, người dân đang bán cả những trải nghiệm rất riêng của vùng đất cát ven biển. Chị Ngọc Châu (du khách đến từ TP Đồng Nai) chia sẻ: “Với giá vé 50.000 đồng/người, chúng tôi được tham quan và thưởng thức nhãn tươi ngon tại vườn. Điều khiến tôi thích thú là được nghe chính chủ vườn kể về hành trình chăm sóc từng cây, về những mùa mưa nắng quyết định chất lượng từng chùm trái. Chính những câu chuyện từ người làm vườn tạo nên sức hút riêng cho trải nghiệm tại đây”.

Nhận thấy tiềm năng du lịch trong mùa nhãn chín, năm 2026, UBND xã Phước Hải triển khai mô hình “Sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch cộng đồng vườn nhãn”. Hiện đã có 14 hộ trồng nhãn tham gia tổ chức các hoạt động tham quan, chụp ảnh, thưởng thức nhãn tại vườn. Mô hình bước đầu đã tạo thêm doanh thu dịch vụ, quảng bá thương hiệu nhãn xuồng cơm vàng và tăng sức tiêu thụ cho sản phẩm.

Điều kiện tự nhiên với nền đất pha cát, khí hậu nhiều nắng và hơi mặn của biển đã tạo nên hương vị đặc trưng cho nhãn xuồng Phước Hải - trái to, cơm dày, vị ngọt thanh. Năm 2026, khoảng 35ha nhãn của xã Phước Hải bước vào thu hoạch, sản lượng ước đạt 230 tấn. Với mức giá dao động từ 30.000-150.000 đồng/kg tùy chủng loại, cây nhãn mang lại giá trị sản xuất ước tính từ 12-20 tỷ đồng mỗi vụ, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cây trồng chủ lực, tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân địa phương. Ngoài ra, người dân trồng nhãn còn có nguồn thu từ hoạt động cho khách du lịch tham quan, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ tại vườn.

QUANG VŨ