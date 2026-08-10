Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Phấn đấu giảm thực chất lãi suất cho vay

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tiếp tục giảm chi phí vốn, phấn đấu giảm thực chất lãi suất cho vay; đồng thời đổi mới phương thức cho vay, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Ngày 10-8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng.

Tại cuộc làm việc, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, đến ngày 31-7, dư nợ toàn nền kinh tế đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp đạt gần 11 triệu tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng dư nợ; trong đó, dư nợ đối với doanh nghiệp tư nhân đạt trên 9,1 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhu cầu vốn, nhất là vốn trung và dài hạn để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, đang rất lớn. Trong khi đó, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng chủ yếu là vốn ngắn hạn và tăng trưởng chậm hơn tín dụng. Điều này tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất, trong bối cảnh phải cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và bảo đảm ổn định vĩ mô.

NHNN đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm áp lực vốn trung và dài hạn lên hệ thống ngân hàng, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận vốn trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tiếp tục giảm chi phí vốn, phấn đấu giảm thực chất lãi suất cho vay. NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến lạm phát, tỷ giá và các cân đối vĩ mô.

Các tổ chức tín dụng cần tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng suất, giảm chi phí trung gian để tạo dư địa hạ lãi suất cho vay.

Phó Thủ tướng lưu ý, không chỉ quan tâm đến lãi suất công bố mà phải chú trọng chi phí vốn thực tế doanh nghiệp phải trả; minh bạch hơn về lãi suất, phí và các chi phí liên quan để doanh nghiệp có thể lựa chọn nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Đối với các lĩnh vực ưu tiên, Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu các gói tín dụng có lãi suất ưu đãi, thời hạn và phương thức trả nợ phù hợp chu kỳ sản xuất, kinh doanh; ưu tiên doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.

Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ sản phẩm và phương thức cho vay. Tài sản bảo đảm để kiểm soát rủi ro nhưng không nên là điều kiện duy nhất quyết định khả năng tiếp cận tín dụng. Do đó cần chuyển từ tư duy doanh nghiệp có tài sản gì để thế chấp sang đánh giá phương án kinh doanh, dòng tiền và khả năng trả nợ.

Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời nhưng có thị trường, đơn hàng và khả năng phục hồi, ngân hàng cần chủ động cùng doanh nghiệp xây dựng phương án phục hồi, cơ cấu dòng tiền, khoản vay phù hợp và xem xét bổ sung vốn trên cơ sở khả năng trả nợ.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh ngân hàng không thể và không nên là nguồn vốn duy nhất của nền kinh tế. Bộ Tài chính phối hợp với NHNN và các bộ, ngành liên quan phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và thị trường tài chính quốc tế, tạo thêm kênh huy động vốn cho doanh nghiệp.

LÂM NGUYÊN