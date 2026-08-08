Thuế TPHCM ra mắt Tổng đài AI hỗ trợ 90% thắc mắc của người nộp thuế

Tổng đài AI giúp giải quyết nhanh chóng, kịp thời các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, trong khi công chức thuế có thời gian hỗ trợ chuyên sâu hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: K.CHÂU

Ngày 8-8, Thuế TPHCM tổ chức lễ công bố triển khai Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số.

Tại buổi lễ, Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng cho biết, Thuế TPHCM là cơ quan thuế đầu tiên trong cả nước tiên phong đưa ứng dụng AI và giải pháp thanh toán số vào thực tiễn quản lý thuế một cách bài bản, minh bạch và quy chuẩn.

Tổng đài AI không đơn thuần thêm một kênh liên lạc, mà là giải pháp mang tính chiến lược giúp truyền tải thông tin về thuế chính xác, nhanh chóng, kịp thời theo thời gian thực.

“Công nghệ sẽ giải phóng công sức công chức thuế khỏi các sự vụ lặp lại, dành thời gian tập trung tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế", Trưởng Thuế TPHCM khẳng định.

Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.CHÂU

Theo ông Nguyễn Hoa Bắc, Trưởng phòng Quản trị dữ liệu và Quản lý rủi ro, Thuế TPHCM hiện quản lý khối lượng dữ liệu khổng lồ với hơn 350.000 doanh nghiệp, trên 650.000 hộ kinh doanh và hơn 8 triệu cá nhân nộp thuế.

Qua phân tích thực tế, đơn vị xác định có đến 90% yêu cầu hỗ trợ từ người dân với các vấn đề như: hỏi địa chỉ, thông tin cán bộ quản lý, tra cứu số tiền nợ thuế, tình trạng tạm dừng xuất cảnh. Những nội dung này đã được tự động hóa hoàn toàn bằng AI, cho phép hỗ trợ người dân tức thời 24/7.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của tổng đài là tính năng chống giả mạo. Thuế TPHCM đã đăng ký tên định danh (Brand name) duy nhất hiển thị trên điện thoại là "Thue TP.HCM".

Khi thực hiện cuộc gọi đôn đốc nợ thuế hay thông báo tạm dừng xuất cảnh, trợ lý ảo AI cung cấp thông tin chi tiết về họ tên, mã số thuế và số tiền thuế nợ. Hệ thống cũng hướng dẫn người dân tra cứu và nộp thuế qua kênh chính thống là ứng dụng eTax Mobile, để tránh các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Hoa Bắc giới thiệu về Tổng đài AI. Ảnh: K.CHÂU

Bên cạnh tổng đài AI, Thuế TPHCM phối hợp các ví điện tử (Momo, ZaloPay, VNPay) và ứng dụng ngân hàng (Vietcombank, ACB...) để thực hiện thông báo. Khi có thông tin nợ thuế, người nộp thuế sẽ nhận được cảnh báo ngay trên các ứng dụng thanh toán thường dùng, giúp chủ động hoàn thành nghĩa vụ.

MAI HOA