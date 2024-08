Xác định hai “quái xế” biểu diễn so kè tốc độ cao trên đại lộ Phạm Văn Đồng

Ngày 18-8, Công an quận Gò Vấp cùng Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM đã xác định được 2 “quái xế” biểu diễn nằm trên yên xe máy so kè tốc độ cao trên đại lộ Phạm Văn Đồng và đang triệu tập để làm việc.