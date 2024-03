Các "quái xế" cùng xế độ chế tại cơ quan công an

Ngày 2-3, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 36 “quái xế” tụ tập đua xe trên cầu Sài Gòn từng gây xôn xao dư luận.

Nhóm “quái xế” bị đề nghị truy tố cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong số các “quái xế” bị truy tố có 16 người trên 18 tuổi và 20 người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Theo kết luận điều tra, ngày 15-8-2023, Quách Tuấn Anh (sinh năm 2003, ngụ quận 4) nhắn tin rủ Trần Đoàn Thế Hải (SN 2003, ngụ quận Bình Thạnh) và một số đối tượng khác tham gia đua xe để xem "xe ai mạnh hơn?".

Sau lời rủ rê, các đối tượng đã thông tin vào nhóm kín trên mạng xã hội và tụ tập so kè tốc độ. Các đối tượng chia thành 3 nhóm lần lượt đến điểm hẹn ở chân cầu Sài Gòn (phường 22, quận Bình Thạnh) đua xe.

Xế độ của các "quái xế" tại cơ quan công an

Khoảng 20 giờ 30 phút, các đối tượng đi đường Nguyễn Hữu Cảnh chạy qua cầu Sài Gòn xuống Xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyễn Giáp, TP Thủ Đức). Tiếp đó, nhóm quay lại cầu Sài Gòn tổng cộng 4 lượt thì bị Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM) và Công an quận Bình Thạnh chặn bắt.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 40 quái xế và 34 xe máy các loại.

Ngày 22-8, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục khởi tố thêm các bị can khác cùng về tội danh trên…

Ngoài ra, Đội CSGT-TT Công an quận Bình Thạnh cũng xử phạt hành chính 15 đối tượng có hành vi tụ tập cổ vũ đua xe trái phép; xử phạt hành chính 22 trường hợp có hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định.

CHÍ THẠCH