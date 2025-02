Xác định nghi phạm sát hại hai mẹ con ở TP Bến Cát

Liên quan vụ phát hiện chị L.T.Th. (sinh năm 1983) và con trai là bé T.Q.P. (sinh năm 2017) tử vong trong nhà riêng của hộ T.V.Th., thuộc khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát vào sáng 22-2, chiều cùng ngày, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm là Lương Quí Lộc (sinh 1993, thường trú phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM).

Theo đó, ngay khi nhận tin báo vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương vào cuộc phối hợp với Công an TP Bến Cát điều tra làm rõ nguyên nhân, truy bắt hung thủ.

Nghi can L. tại bệnh viện. Ảnh: CABD

Kết quả điều tra bước đầu, lực lượng Công an xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị T. và nghi can Lương Quí Lộc, dẫn đến việc Lộc ra tay sát hại hai mẹ con chị T. và sau đó tự sát nhưng không thành.

Hiện đối tượng Lộc đang cấp cứu tại bệnh viện.

Như báo SGGP đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, anh Th. đến căn nhà trên gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Khi anh này mở cửa vào trong phòng thì thấy hai người đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an phường Hòa Lợi và TP Bến Cát đã kiểm tra hiện trường, phát hiện thi thể nạn nhân L.T.Th. trên giường, không mặc quần áo; nạn nhân T.Q.P. nằm bất động dưới sàn nhà.

