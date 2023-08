Xác định nguyên nhân vụ sạt lở vùi lấp nhiều “xế hộp” ở Sóc Sơn (Hà Nội)

Qua kiểm tra, tại hiện trường khu vực sạt lở, có 1 tuyến đường bê tông dài khoảng 600m, rộng 6m và có độ dốc rất lớn chạy từ đỉnh núi tiếp giáp đường phòng chữa cháy.

Tại thời điểm kiểm tra vẫn có hiện tượng khá nhiều nước chảy từ trên đỉnh núi theo mặt đường bê tông xuống chân dốc kéo theo nhiều đất, đá. Do đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Sóc Sơn cảnh báo, trong thời gian tới, nếu vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài, đặc biệt là khi lượng mưa trên 100mm, với tuyến đường như vậy sẽ tiếp tục tập trung nước chảy cùng với độ dốc cao dòng chảy sẽ uy hiếp trực tiếp đến an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực, nhất là khu dân cư tại đội 5, xóm Ban Tiện.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện 2 bên rãnh thoát nước của con đường phòng cháy chữa cháy tại khu vực chứa nhiều bùn, rác do lâu ngày không được dọn dẹp, nạo vét, khiến nước chảy tràn sang bên đường.

Đại diện đoàn kiểm tra của UBND huyện Sóc Sơn cho rằng, nếu con đường phòng cháy chữa cháy này không được nạo vét thường xuyên thì khi mưa lớn, nước không thoát đi mà chảy tràn sang 2 bên đường, đổ xuống taluy phía dưới gây lũ, sạt lở. Cùng với đó, còn có nguyên nhân khác là do các ô tô đỗ dọc 2 bên lề đường đã vô tình cản dòng nước, khiến bùn đất và rác bị ứ đọng không tiêu thoát được. Sau thời gian ngắn mưa to, bùn đất đã vô tình vùi lấp các ô tô trên.

Để ngăn ngừa nguy cơ sạt lở do mưa lớn trong thời gian tới, UBND huyện Sóc Sơn và xã Minh Phú đã thống nhất cắt ngang tuyến đường bê tông thành 4-5 điểm để thoát nước. Theo UBND huyện Sóc Sơn, tuyến đường bê tông này là do người dân xây dựng, nằm ngoài quy hoạch và không có phép. Yêu cầu lực lượng chức năng của địa phương khơi thông rãnh thoát nước con đường phòng cháy chữa cháy để dẫn nước đổ đúng vị trí. Đồng thời tạo bậc nước, tránh tình trạng nước mưa chảy thẳng xuống khu trũng và dùng bạt ép sát đất để tránh nước mưa xói lở đất đá.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Sóc Sơn cũng đề nghị Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn kiến nghị Thành ủy, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội, Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội tăng cường phối hợp, chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố thiên tai liên quan đến phạm vi, trách nhiệm quản lý rừng, các dự án, công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Đồng thời, khẩn cấp kiểm tra toàn bộ độ an toàn của các tuyến đường lâm nghiệp phục vụ công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện, thực hiện duy tu, sửa chữa, gia cố nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, phòng tránh những thiệt hại do sự cố sạt lở đường phòng cháy gây ra.