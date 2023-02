Xác minh clip CSGT hất điện thoại, hành động thiếu chuẩn mực

Liên quan vụ clip CSGT hất điện thoại, có lời lẽ và hành động thiếu chuẩn mực với người dân gây xôn xao dư luận, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, ngày 28-2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã yêu cầu đơn vị và cán bộ báo cáo vụ việc.

Trước đó, ngày 27-2, một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh 1 CSGT có lời lẽ, hành động thiếu chuẩn mực và thậm chí hất điện thoại của người dân. Theo đoạn clip đăng tải, một người đàn ông dùng điện thoại quay clip thì CSGT đeo bảng tên N.T.T. nói: “Thằng này nè, tính làm đơn xin nghỉ nè, thích thì đi thưa đi”.

Nói dứt câu, CSGT này dùng tay hất văng điện thoại của người quay clip xuống đất. Sau đó, người đàn ông nhặt điện thoại và nói rằng “Anh là CSGT, nhận lương của dân mà hành xử như vậy đó?”. CSGT tên T. trả lời: “Ông phát lương tôi hồi nào? Không cần ông đóng thuế...”

Cũng theo nội dung đoạn clip thì người đàn ông quay clip yêu cầu được ghi vào mục ý kiến người vi phạm trong biên bản nhưng không được CSGT chấp nhận. CSGT tiếp tục dùng tay hất làm rơi điện thoại của người đàn ông quay clip thêm 1 lần nữa.

Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều bình luận, chia sẻ. Phần đông người xem cho rằng hành động của CSGT trong đoạn clip là không phù hợp khi làm việc với người dân. Đồng thời, nhiều người cho rằng cơ quan chức năng nên vào cuộc điều tra, xử lý.

Qua xác minh của PV, sự việc xảy ra ở Quốc lộ 22, TPHCM vào sáng 27-2. Cán bộ CSGT trong đoạn clip thuộc Đội CSGT An Sương, Phòng PC08. Người đàn ông trong đoạn clip là anh C. (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Nghệ An).

Anh C. cho hay, sáng 27-2, anh đi xe máy trên Quốc lộ 22 hướng từ huyện Củ Chi về ngã tư An Sương. Khi tới giao lộ đường Nguyễn Thị Sóc – Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn thì anh bị CSGT yêu cầu dừng xe. Qua làm việc, CSGT tên T. thông báo anh vi phạm đi sai làn đường, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Anh C. nói muốn được xem bằng chứng chứng minh lỗi vi phạm.

Tiếp đó, cả hai lời qua tiếng lại và CSGT lập biên bản nhưng anh C. không đồng ý ký.

Trưa 28-2, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, lãnh đạo Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC08 yêu cầu xác minh vụ việc.