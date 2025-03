Xác thực Soft OTP trên Agribank Plus bảo mật cho mọi giao dịch tài chính và bảo vệ tài khoản

Giải pháp xác thực Soft OTP đối với các giao dịch tài chính trên dịch vụ Agribank Plus được xem như một “bức tường chắn” vững chãi giúp khách hàng ngăn chặn các hình thức lừa đảo, gian lận, bảo vệ tài khoản của chính mình.

Theo đó, từ ngày 5-3-2025, để giao dịch liền mạch - an toàn - bảo mật, khách hàng cần kích hoạt tính năng Soft OTP để xác nhận các giao dịch tài chính trên Agribank Plus.

Soft OTP (One-Time Password) là phương thức xác thực giao dịch trực tuyến hiện đại, giúp tăng cường tính bảo mật khi thực hiện các giao dịch trên Agribank Plus. Thay vì nhận mã xác nhận OTP qua SMS, Soft OTP được tạo trực tiếp trên ứng dụng Agribank Plus, giảm thiểu rủi ro bị đánh cắp mã OTP qua các hình thức lừa đảo.

Mã xác thực giao dịch OTP được hệ thống sinh ngẫu nhiên, duy nhất, không trùng lặp. Sau đó, mã OTP sẽ tự động được điền vào tại màn hình xác thực giao dịch trên Agribank Plus, nhờ đó gia tăng trải nghiệm, rút ngắn thời gian thao tác giao dịch trên Agribank Plus, nhờ đó gia tăng thêm độ bảo mật, an toàn cho khách hàng.

Các giao dịch tài chính trên ứng dụng Agribank Plus sẽ được bảo vệ bởi tối thiểu ba lần bảo mật (mật khẩu đăng nhập thiết bị, mật khẩu đăng nhập ứng dụng, mã Pin Soft OTP) góp phần tăng cường bảo vệ tài khoản và an toàn giao dịch của khách hàng. Soft OTP được đánh giá là hình thức vừa mang lại hiệu quả bảo mật cao vừa giúp khách hàng đơn giản hóa các thao tác khi xác thực và được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.

Hướng dẫn thao tác 4 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng, chọn tính năng "Cài đặt Soft OTP"

Bước 2: Bật nút đăng ký "Xác thực giao dịch bằng Soft OTP", xác nhận điều khoản, đặt mã PIN (điều khoản sử dụng tại đây)

Bước 3: Nhập SMS OTP được gửi về điện thoại để xác thực cài đặt

Bước 4: Hoàn tất cài đặt Soft OTP

Quý khách hàng hãy nhanh tay cài đặt Soft OTP trên Agribank Plus để mọi giao dịch được thông suốt và an toàn nhất!

Quý khách hàng lưu ý: - Để cài đặt Soft OTP, thiết bị của khách hàng cần được cài đặt mật khẩu đăng nhập thiết bị (Passcode). - Để phòng tránh rủi ro, khách hàng cần lưu ý bảo vệ thông tin tài khoản như tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, thông tin cá nhân... Không cung cấp các thông tin cá nhân trên cho bất kỳ ai. Đồng thời chủ động bảo vệ các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại, máy tính... có sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, thường xuyên thay đổi mật khẩu truy cập, không lưu lại mật khẩu và luôn thoát khỏi hệ thống sau mỗi lần sử dụng. Thông tin cần được hỗ trợ chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818/ 02432053205.

AGRIBANK