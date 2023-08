Xây dựng Hà Tĩnh trở thành một trong những tỉnh phát triển của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung

Sáng 9-8, đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thực tiễn của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh (GRDP) năm 2022 đạt gần 93.000 tỷ đồng, xếp thứ 30/63 cả nước; thu ngân sách đạt kết quả khá; nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện; 9/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ phục hồi tích cực; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 85 dự án, trong đó có 83 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 16.500 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 277 triệu USD.

Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; các hoạt động an sinh xã hội được đảm bảo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,08 triệu đồng/năm, tăng 5,6 triệu đồng/năm so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo 3,79%, hộ cận nghèo 4,04% theo chuẩn đa chiều mới. Quốc phòng - an ninh đảm bảo; các hoạt động đối ngoại được tăng cường…

Tỉnh kịp thời huy động xã hội hóa gần 400 tỷ đồng xây dựng 58 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và hơn 4.000 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai; thành lập Quỹ “Hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn đạt điểm cao vào đại học”, đã tiếp sức cho 220 học sinh đến giảng đường…

Tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Trong công tác cán bộ, tỉnh đã triển khai đồng bộ các văn bản của Trung ương từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phân cấp quản lý, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp 4.049 quần chúng ưu tú vào Đảng; thành lập 5 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp; xóa 5 thôn trắng đảng viên...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực mà Hà Tĩnh đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là trong xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng. Nội bộ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chặng đường từ nay đến năm 2025; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, có cách làm đột phá. Từ đó, xây dựng Hà Tĩnh trở thành một trong những tỉnh phát triển của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại ổn định, bền vững.

Về công tác xây dựng Đảng, tỉnh cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, chú trọng sắp xếp kiện toàn chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới, quan tâm công tác phát triển đảng viên, tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao sức chiến đấu, lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng...

Đối với sắp xếp đơn vị hành chính, cần xây dựng phương án phù hợp với quy hoạch đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, xác định rõ đối tượng, lộ trình, bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân. Đối với các đơn vị hành chính đã sáp nhập, đơn vị hành chính đã ổn định, đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù không thực hiện sáp nhập...

Đồng chí Trương Thị Mai cũng cho ý kiến cụ thể với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh.

Nhân chuyến công tác, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đi thăm và dâng hương tại một số khu lưu niệm, khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh...