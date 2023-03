Xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu, nhiệm vụ cho TPHCM phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. “Đảm bảo an sinh xã hội” cũng là một trong những nội dung được chọn làm chủ đề năm 2023 của TPHCM. Phóng viên Báo SGGP có buổi trao đổi với đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, về những vấn đề xung quanh việc thực hiện nhiệm vụ này.

Hướng đến các giải pháp giảm nghèo bền vững

Phóng viên: Sau dịch Covid-19, kinh tế TPHCM có sự phục hồi mạnh mẽ, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân gặp khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có những giải pháp gì chăm lo đời sống người dân?

Đồng chí TRẦN KIM YẾN: Sau dịch Covid-19, các doanh nghiệp tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Dù vậy, sức mạnh khối đại đoàn kết, sự chung tay, sẻ chia trong lúc khó khăn, tấm lòng hào sảng, vì mọi người của người dân thành phố tiếp tục được tỏa sáng. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của thành phố, tạo nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Những kết quả này sẽ tiếp tục được hệ thống MTTQ của thành phố tập trung thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Có thể dẫn chứng thêm, năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố vận động được gần 310 tỷ đồng. Từ nguồn này, hệ thống MTTQ các cấp chi chăm lo toàn người dân thành phố với tổng số tiền hơn 265 tỷ đồng. Các hoạt động chăm lo bao gồm: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 96 căn nhà tình nghĩa, xây dựng và sửa chữa 961 căn nhà tình thương; trao tặng 16.831 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 322 phương tiện sinh kế cho hộ nghèo; trao tặng 147.771 suất quà vào các dịp lễ, tết; trợ cấp khó khăn thường xuyên cho 6.220 lượt hộ nghèo đặc biệt khó khăn…

Để thực hiện tốt Nghị quyết 31 cũng như chủ đề năm 2023 của TPHCM là xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đặt mục tiêu, nhiệm vụ như thế nào?

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chúng tôi tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra đối với hoạt động quản lý Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự nhất trí, đồng thuận nhằm huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Cùng với đó là việc chú trọng khơi dậy khát vọng được góp ý, hiến kế, cống hiến những ý tưởng; khát vọng vươn lên thoát nghèo; khát vọng được tham gia ủng hộ đóng góp cho công tác an sinh xã hội, tham gia xây dựng và phát triển đất nước, thành phố phồn vinh, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cụ thể là những chương trình hành động nào, thưa đồng chí?

Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM tiếp tục phối hợp triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn thành phố thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội, hướng đến các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

Đó là chương trình trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ; hỗ trợ kinh phí khuyến khích đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ phương tiện sinh kế phù hợp với điều kiện của từng hộ nghèo; trao tặng kinh phí đỡ đầu cho sinh viên học giỏi vượt khó trong năm học 2023-2024. Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ, sửa chữa nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; bảo trợ kinh phí hàng tháng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn… Dự kiến năm nay, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, các cấp của thành phố sẽ trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho khoảng 800 hộ nghèo đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng.

"Hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2025), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đăng ký thực hiện công trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố, với tổng kinh phí dự kiến hơn 30 tỷ đồng. Đây là công trình thiết thực, hỗ trợ các hộ nghèo giảm chiều thiếu hụt về nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo" - Đồng chí TRẦN KIM YẾN Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Đề xuất mô hình “phủ” toàn bộ người yếu thế, khó khăn

Trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19, Trung tâm An sinh TPHCM đã phát huy rất tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Nên chăng cần có cơ chế tiếp tục vận hành trung tâm để chăm lo tốt hơn cho người dân?

Với mong muốn duy trì và phát triển mô hình này trở thành đơn vị đóng vai trò cầu nối các bên liên quan tham gia vào hoạt động an sinh xã hội, xây dựng và triển khai các chính sách an sinh xã hội cho TPHCM, việc thành lập Trung tâm An sinh TPHCM (thời gian tới sẽ hoạt động theo mô hình Quỹ An sinh xã hội) là thật sự cần thiết.

Mục tiêu hoạt động của Quỹ An sinh xã hội TPHCM hướng tới trở thành cầu nối các bên tham gia cung cấp, hỗ trợ các dịch vụ an sinh xã hội cơ bản cho cá nhân và hộ gia đình lao động đến từ các tỉnh, thành khác và người yếu thế khó khăn tại TPHCM mà chính sách an sinh xã hội hiện hành chưa bao phủ hết.

Hiện nay, Quỹ An sinh xã hội TPHCM đang trong quá trình xin chủ trương của lãnh đạo thành phố để đi vào hoạt động chính thức. Song, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã có những bước chuẩn bị, như đang hoàn thiện đưa vào hoạt động lại trang thông tin điện tử của Quỹ An sinh xã hội TPHCM, trang fanpage trên Facebook nhằm qua đó tiếp tục xây dựng các chương trình, đề án hỗ trợ cho người lao động khó khăn.

Nếu Trung tâm An sinh TPHCM tiếp tục hoạt động, đời sống người dân khó khăn được chăm lo như thế nào?

Quỹ An sinh xã hội TPHCM dự kiến sẽ triển khai đẩy mạnh việc phối hợp, liên kết với các cơ quan, tổ chức, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức làm thiện nguyện… cùng tham gia xây dựng các đề án, chương trình cụ thể hỗ trợ cho người lao động khó khăn. Trong đó, chú trọng đến hỗ trợ đào tạo việc làm; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi việc làm; hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm.

Như vậy, có thể thấy, Quỹ An sinh xã hội TPHCM khi đi vào hoạt động sẽ có sự phối hợp cùng các nguồn quỹ hiện nay của MTTQ các cấp của thành phố, hướng tới nâng cao hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, các chương trình, đề án với mục tiêu trang bị, cung cấp cho người lao động khó khăn những kỹ năng, nhận thức và các hình thức hỗ trợ khác để người lao động có thể nâng giá trị lao động, tăng nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo bền vững của thành phố.

Nhưng trước tình trạng một số doanh nghiệp khó khăn phải cắt giảm lao động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có giải pháp gì hỗ trợ, chăm lo đời sống công nhân lao động, nhất là người lao động xa quê đến TPHCM làm việc?

Dịp Tết Quý Mão 2023, chúng tôi đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TPHCM trao tặng hơn 4.000 suất quà cho công nhân, người lao động khó khăn với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Chúng tôi phối hợp tổ chức nhiều chương trình thiết thực chăm lo, hỗ trợ công nhân, người lao động, trao tặng những phần quà tết ý nghĩa nhằm tiếp tục động viên công nhân, người lao động các tỉnh, thành tiếp tục gắn bó, cùng chung tay vì sự phát triển của TPHCM.

Thời gian tới, MTTQ sẽ phối hợp Liên đoàn Lao động, Sở LĐTB-XH, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sớm rà soát, đề ra các chương trình hỗ trợ công nhân, người lao động, nhất là hỗ trợ họ chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm mới bằng các chương trình an sinh xã hội đã và đang triển khai. Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục có những chính sách hỗ trợ phù hợp như miễn, giảm tiền thuế thu nhập; hỗ trợ công nhân, người lao động tìm kiếm công việc mới phù hợp, tạo điều kiện học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp.