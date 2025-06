Xây dựng môi trường sống xanh, sạch

Tỉnh Long An đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, phấn đấu 100% chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn được thu gom, xử lý, riêng ở nông thôn đạt 95%. Để đạt mục tiêu trên, ngành môi trường tỉnh đang tập trung thực hiện tốt giải pháp phân loại rác tại nguồn, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm nóng về môi trường; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng một số nhà máy đốt rác phát điện...

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống xử lý rác thải tại một nhà máy xử lý rác thải ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Phân loại rác tại nguồn chuyển biến rõ nét

Mỗi ngày, khối lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn tỉnh Long An khoảng 800-850 tấn. Thời gian gần đây, khối lượng rác thải liên tục tăng cao, gây áp lực lên công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Trước thực tế trên, ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Long An, cho biết, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, nhằm nâng cao hiệu quả trong xử lý rác thải, giảm ô nhiễm môi trường. Trong đó có Quyết định số 22 về việc thu gom, vận chuyển CTRSH; Quyết định số 56 quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế...

Nhờ đó, đến nay, công tác phân loại rác tại nguồn được thực hiện bài bản, hiệu quả tại tất cả các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Hầu hết khối lượng CTRSH được phân loại, sau đó được thu gom xử lý theo quy định.

Có được kết quả này là nhờ sự sâu sát, hỗ trợ nhiều mặt của Sở NN-MT tỉnh Long An và chính quyền các cấp ở cơ sở. Như ở thành phố Tân An và huyện biên giới Vĩnh Hưng, để việc phân loại rác tại nguồn hiệu quả, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân phương tiện thu gom rác hữu cơ sau phân loại là túi đựng rác và thùng rác tại hộ gia đình… Cùng với đó, UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu và giám sát chặt chẽ tần suất thu gom, thời gian thu gom đối với từng loại chất thải đã được phân loại.

Xử lý nước thải, rác thải công nghiệp

Ngoài xử lý CTRSH, công tác xử lý nước thải tại Long An thời gian qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn tỉnh hiện có 27/27 khu công nghiệp đã đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung; 15/18 cụm công nghiệp hoạt động đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Đối với 3 cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (Hoàng Gia, Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ), ngành chức năng đang tổ chức chỉnh trang. Riêng cụm công nghiệp Hoàng Gia đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, đang chờ lắp đặt máy. Hiện tại, nước thải tại các đơn vị thứ cấp trong 3 cụm công nghiệp nói trên do đơn vị thứ cấp tự xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu - cụm công nghiệp, hiện tỉnh Long An cũng đưa vào hoạt động 27 trạm quan trắc nước thải tự động tại 10/18 cụm công nghiệp. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý được các trường hợp xả thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt theo tiêu chuẩn quy định.

Để công tác xử lý rác thải, nước thải công nghiệp hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, UBND tỉnh Long An giao Sở NN-MT phối hợp với các sở ngành tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong công tác quản lý chất thải với nhiều hình thức thiết thực. Trong đó, tập trung tổ chức hội thảo về quản lý chất thải rắn và phổ biến các quy định, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại nguồn cho người dân, sinh viên, học sinh…

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An giao Sở NN-MT tiếp tục kiểm soát tốt việc phân loại rác tại nguồn, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung thực hiện quy hoạch và xây dựng các nhà máy xử lý rác thải hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong thời gian tới, kể cả khi tỉnh Long An sáp nhập với tỉnh Tây Ninh; phối hợp với TPHCM quy hoạch khu xử lý rác liên vùng, diện tích hơn 200ha tại huyện Thủ Thừa; xây dựng thêm các nhà máy xử lý rác thải tại huyện Đức Huệ và Đức Hòa. Các nhà máy này sẽ áp dụng công nghệ đốt rác phát điện, đáp ứng yêu cầu xử lý rác thải. Đối với nhà máy xử lý rác tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh đã chấp thuận chủ trương nâng công suất lên 500 tấn, tiến tới xử lý 1.000 tấn rác thải/ ngày; đồng thời chuyển đổi công năng sang hoạt động đốt rác phát điện.

Với quy hoạch và định hướng thời gian tới, khi tỉnh Long An hoàn thành việc sáp nhập với tỉnh Tây Ninh, công tác xử lý rác thải cho tỉnh mới cũng sẽ được đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

ĐĂNG NGUYÊN