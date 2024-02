Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt trên đường phố Hà Nội

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, vụ cháy xe buýt xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng nay, thời điểm đó, chiếc buýt (chưa rõ biển kiểm soát) thuộc Xí nghiệp xe buýt Hà Nội, lưu thông theo hướng Lương Yên đi Bác Cổ. Khi vừa nhập vào làn đường Nguyễn Khoái (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy bốc cao từ phía đầu xe và lan ra toàn bộ xe.

Hiện trường vụ cháy xe buýt sáng nay tại Hà Nội

Do sáng sớm nên khi xe buýt bị cháy, trên xe chỉ có vài hành khách, tất cả số người trên xe đều kịp thời thoát ra ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của Công an quận Hai Bà Trưng được sự chi viện của Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng có mặt, khống chế, dập tắt đám cháy, không để lây lan và ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe buýt đã cháy trơ khung, hư hỏng hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

MINH KHANG