Xe khách bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1

Sáng 12-2, tin từ UBND xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy xe khách trên quốc lộ 1, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.