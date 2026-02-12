Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân về quê đón Tết

Những ngày giáp Tết, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” tại Bệnh viện Đà Nẵng không chỉ đưa người bệnh và người thân về quê an toàn, mà còn chở theo sự an ủi, sẻ chia, để quãng đường cuối năm bớt chông chênh sau thời gian dài nằm viện.
