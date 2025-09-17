Xe tải lao vào khu vực chợ Tân Long, 3 người tử vong

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 3 người khác được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Video khoảnh khắc xe tải bất ngờ lao vào khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo, Quảng Trị)

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 17-9, tại khu vực ngã ba chợ Tân Long (xã Lao Bảo, Quảng Trị), một xe tải bất ngờ lao thẳng vào khu vực đông người dân đang buôn bán.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện lực lượng chức năng xã Lao Bảo đã có mặt để bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Video khoảnh khắc xe tải bất ngờ lao vào khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo, Quảng Trị)

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, trong khi đó 3 người khác được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo một số người dân, thời điểm trên, xe tải lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo. Nhiều người nghe tiếng nổ lớn, sau đó xe tải lao vào khu vực chợ gây nên vụ tai nạn.

VĂN THẮNG