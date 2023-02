Xem K-Pop, ngẫm về giá trị Việt

Dự án Yet to Come in Busan của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vừa kết thúc đợt ra rạp tại Việt Nam. Đây là một dự án đặc biệt, mang cả concert BTS: Yet to Come in Busan đến với Army (tên fandom - cộng đồng người hâm mộ của ban nhạc này - PV) toàn cầu. Khoan bàn đến giá trị kinh tế mà dự án này cùng hàng loạt dự án đã ra rạp trước đó của nhóm nhạc BTS, chỉ tính đến độ lan tỏa, thì quả là bất ngờ.