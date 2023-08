Xét xử 22 bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ ma túy xuyên quốc gia

Đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam thực hiện. Tổng khối lượng ma túy mà các đối tượng này mua bán, vận chuyển là hơn 200kg.

Ngày 9 - 8, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo: Lê Hồ Vũ (SN 1987, ngụ tại Cà Mau), Nguyễn Chí Thiện (SN 1988, ngụ tại Cà Mau), Li Tian Guan (SN 1975, Quốc tịch Trung Quốc), Kim Soon Sik (SN 1960, Quốc tịch Hàn Quốc), Kang Seon Hak (SN 1993, Quốc tịch Hàn Quốc) cùng 17 đồng phạm về các tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 19-7-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) phát hiện xe container do tài xế Đoàn Văn Ngãi điều khiển đến vị trí Line P17, ô 27 cảng Tân Cảng Cát Lái (phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TPHCM) làm thủ tục thông quan hàng hóa đi Hàn Quốc, có biểu hiện nghi vấn. Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp, phát hiện bên trong các kiện đá hoa cương có 40 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng hơn 39,5 kg, loại Methamphetamine.

Tài xế Đoàn Văn Ngãi khai nhận, vận chuyển thuê cho Công ty TNHH Máy và thiết bị công nghiệp APE của Huỳnh Thị Hoa Trân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập ghi lời khai đối với Huỳnh Thị Hoa Trân xác định, lô hàng thu giữ là của Kim Soon Sik (bạn trai của Trân).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành điều tra xác minh và khởi tố bị can đối với Kim Soon Sik cùng 23 bị can khác về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7-2020 tại TPHCM, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, Lê Hồ Vũ, Kim Soon Sik, Li Tian Guan, Kang Seon Hak, Nguyễn Chí Thiện cùng Võ Đăng Khoa, Nguyễn Quốc Toàn, Bùi Duy Vũ, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Chí Toàn, Lê Thành Nghĩa, Ngô Văn Tính, Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Trung Kiên, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đoàn Hoàng Anh, Nguyễn Doãn Thắng, Trần Hoàn Vũ, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Tấn Lộc, Bùi Văn Quang, Ngô Trần Quang Đạt đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216 kg ma túy các loại, trong đó, đã thu giữ 162 kg ma túy các loại, số còn lại, các bị can đã vận chuyển, tiêu thụ trót lọt.

Đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam thực hiện. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.