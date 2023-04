Xét xử Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang gây thất thoát hơn 7,7 tỷ đồng

Hiệu trưởng và kế toán Trường Cao đẳng nghề An Giang đã chi thanh toán tiền lương, phụ cấp không đúng quy định; vi phạm nguyên tắc tài chính kế toán tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Ngày 18-4, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm hai bị cáo Huỳnh Thanh Quang (nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang) và Trương Thị Kim Tú (nguyên kế toán trưởng) với cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 tới tháng 7-2019 (thời điểm bị thanh tra), với vai trò là Hiệu trưởng, bị cáo Quang đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, sử dụng nguồn thu. Đồng thời, bị cáo Quang còn chỉ đạo kế toán trưởng là bị cáo Tú thực hiện việc thu, chi không đúng đối tượng, vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Cụ thể, sai phạm trong việc chi thanh toán cho đối tượng không được hưởng chế độ thâm niên nghề nhà giáo và chi phụ cấp 25% cho 145 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ văn phòng, quản lý không trực tiếp giảng dạy với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu từ sự nghiệp.

Ngoài ra, bị cáo Quang còn chỉ đạo cho Tú chi cho các đối tượng không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi giảng dạy hơn 5,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định hai bị cáo không thực hiện đúng nguyên tắc tài chính kế toán, không trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp để làm nguồn cải cách tiền lương theo quy định với tổng số tiền hơn 31,6 tỷ đồng.

Đối với khoản thu này, bị cáo Quang chỉ đạo chỉ tăng lương theo quy định là hơn 10 tỉ; chi phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy, phụ cấp thâm niên nghề cho cán bộ nhân viên làm công tác văn phòng sai quy định là 6,8 tỷ đồng và chi hoạt động thường xuyên gần 12,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà hai bị cáo đã chi sai là hơn 21,6 tỷ đồng. Tuy nhiên cơ quan điều tra nhận định hơn 13 tỷ đồng chi sai (sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi kinh phí hoạt động của Trường) không gây thất thoát ngân sách nên không truy cứu trách nhiệm hình sự 2 bị cáo đối với phần này. Hai bị cáo chịu trách nhiệm hình sự về số tiền hơn 7,7 tỷ đồng đã gây thất thoát.

Dự kiến, phiên xử sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-4.