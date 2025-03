Xu hướng dịch chuyển tài sản toàn cầu

Trong những tuần gần đây, Thụy Sĩ - trung tâm tinh luyện và trung chuyển vàng lớn nhất thế giới - chứng kiến lượng vàng xuất khẩu sang Mỹ tăng rất mạnh. Hàng trăm tấn vàng được vận chuyển bằng máy bay từ các hầm chứa ở London (Anh) qua Thụy Sĩ rồi đến New York (Mỹ), cho thấy sự chuyển dịch tài sản toàn cầu trong bối cảnh bất ổn thương mại và tài chính đang diễn ra.

Vị thế bên dưới phố Threadneedle

Cơn sốt vàng của Mỹ đã khiến Nhà máy tinh luyện Argor-Heraeus nằm ở thị trấn Mendrisio, miền Nam Thụy Sĩ, gần biên giới Italy, chưa bao giờ bận rộn đến thế. Những lò nung của nhà máy này đã làm việc không ngừng nghỉ suốt từ tháng 12-2024 để nấu chảy và đúc lại những thỏi vàng lớn. Nếu như ở London, hầu hết giao dịch vàng là các thỏi 400 ounce troy (12,5kg) và có kích thước gần bằng một viên gạch, thì ngược lại, sàn giao dịch Comex của New York sử dụng các thỏi vàng 1kg, có kích thước bằng điện thoại thông minh. Điều này có nghĩa là các thỏi vàng đi qua Đại Tây Dương trước khi vào Mỹ phải dừng lại ở Thụy Sĩ để định lại kích thước.

Thời gian chờ để rút vàng thỏi được lưu trữ trong kho của Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lên từ 4-8 tuần so với ngày thường. Ảnh: BLOOMBERG

Hành trình của những thỏi vàng chảy vào New York thường bắt đầu sâu dưới lòng đất bên dưới Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ở trung tâm London. Chỉ có 6% vàng trong các kho lớn của ngân hàng này thuộc về Kho bạc Anh, số còn lại thuộc về hàng chục ngân hàng trung ương cũng như các ngân hàng thương mại.

Vị thế nổi trội của London trên thị trường vàng vật chất, bất chấp vai trò của New York - trung tâm giao dịch vàng tương lai - một phần do mức phí của BoE thấp hơn so với các kho thương mại đối thủ. Nhưng nó cũng nhấn mạnh lòng tin vào kho vàng bên dưới phố Threadneedle kéo dài hàng thế kỷ qua. Theo ông Jim Steel, nhà phân tích kim loại quý tại Ngân hàng HSBC, London có lợi thế lịch sử, có một di sản lâu dài về hoạt động liên quan đến vàng từ khi kết thúc chiến tranh Napoleon cho đến Thế chiến thứ nhất.

Sau khi rời khỏi kho của BoE, các thỏi vàng được chất lên xe tải bọc thép, đưa đến sân bay Heathrow và bay đến Zurich ở Thụy Sĩ bằng máy bay thương mại. Vì lý do bảo hiểm, máy bay chở khách chỉ chở 5 tấn vàng cùng một lúc. Từ Zurich, vàng được đưa đến một nhà máy nấu chảy và đúc lại, trước khi quay trở lại để bay đến Mỹ. Theo Hội đồng vàng thế giới, chi phí cho toàn bộ hành trình giữa London và New York, bao gồm cả vận chuyển và đúc lại, là khoảng 3-5 USD/ounce.

Sự nhạy cảm của thị trường vàng

London và New York là hai thị trường giao dịch vàng chính, với hầu hết giao dịch thực tế diễn ra ở Anh, trong khi thị trường tương lai diễn ra ở Mỹ. BoE lưu trữ vàng cho các bên thứ ba như các tổ chức tài chính, cũng như cho các ngân hàng trung ương khác. Khi có lệnh rút các thỏi vàng, công nhân sẽ vào kho BoE và “đào” vàng theo yêu cầu.

Ở thời điểm bình thường, các giao dịch vàng trị giá hàng tỷ USD được tiến hành mà vàng không cần phải rời khỏi kho. Tuy nhiên, do các nhà giao dịch chạy đua chuyển vàng từ London đến New York, đã dẫn đến hậu quả là thời gian chờ để rút vàng từ các kho của BoE đang từ vài ngày tăng lên từ 4-8 tuần. Điều này dẫn đến cuộc khủng hoảng thanh khoản trên thị trường vàng thỏi London, đẩy giá thuê vàng ngắn hạn tăng lên mức kỷ lục vào tháng trước, khi các nhà giao dịch phải vật lộn để có được kim loại vật chất.

Hơn 61 tỷ USD vàng thỏi đã được đổ vào Mỹ khi các nhà giao dịch vội vã né tránh các quyết định thuế tiềm tàng. Bên cạnh đó, việc tích trữ vàng ở New York đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt vàng ở London - trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới. Tình hình này phản ánh sự nhạy cảm của thị trường vàng đối với các yếu tố chính trị và kinh tế, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc theo dõi chặt chẽ các động thái chính sách có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch và lưu trữ vàng toàn cầu.

Nếu động thái bảo hộ của ông Trump thực sự tránh xa kim loại quý, các nhà giao dịch kỳ vọng dòng chảy sẽ đảo ngược. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, hiện tượng vàng chạy từ Thụy Sĩ qua Mỹ đang là một xu hướng chuyển dịch tài sản nổi bật trên thị trường vàng toàn cầu hiện nay.

HẠNH CHI