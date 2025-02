Xử lý ngay việc bong bật khe co giãn trên đường cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn làm ô tô nổ lốp

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) vừa yêu cầu các đơn vị thi công xử lý ngay việc bong bật khe co giãn trên đường cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn sau khi xảy ra một số vụ ô tô nổ lốp trên tuyến đường này.

Khe co giãn trên đường cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn bị bong bật, bung ra ngoài vào ngày 6-2

Nhận được báo cáo về việc khe co giãn trên đường cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn bị bong bật, bung ra ngoài vào ngày 6-2 có thể là nguyên nhân khiến nhiều xe ôtô nổ lốp, Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án) đã chỉ đạo đơn vị thi công xử lý gấp để đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn.

Theo báo cáo của Ban điều hành Dự án cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, nguyên nhân ban đầu do lưu lượng xe lưu thông trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua rất lớn, các bu lông, ốc vít, bắt vít tại khe con giãn này bị bong ra mà chưa được kiểm tra, duy tu kịp thời, có thể gây nổ lốp cho phương tiện.

Bên cạnh việc xử lý ngay việc bong bật các khe co giãn, chủ đầu tư cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát tất cả các khe co giãn dọc tuyến, đảm bảo không để xảy ra sự cố tương tự. Ban Quản lý dự án 2 cũng cho biết, hiện đường cao tốc này đang trong giai đoạn bảo hành nên mọi hư hỏng hay sự cố nhà thầu thi công sẽ phải khắc phục hoàn toàn.

Đoạn cao tốc gặp sự cố bong bật khe co giãn do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn là nhà thầu chính, nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 873. Dự kiến trong chiều 7-2 hoặc sáng 8-2, việc xử lý các khe co giãn của nhà thầu sẽ hoàn thành để đảm bảo phương tiện lưu thông.

Dự án thành phần cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có chiều dài tuyến là 43,28km, đi qua địa phận huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, được đưa vào khai thác trong tháng 9-2023.

MINH ANH