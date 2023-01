Xử lý nghiêm gian lận trong kinh doanh du lịch

Thế nhưng, bên cạnh những điểm sáng, đâu đó vẫn thấp thoáng những hạt sạn khi kinh doanh theo kiểu “tận thu” du khách gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của ngành công nghiệp không khói ở địa phương.

Dịp Tết Dương lịch 2023, chị N.L.H.T., một du khách đến từ TPHCM đã chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện ăn tối khá nặng nề tại một quán hải sản ở TP Vũng Tàu, nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, tối 31-12-2022, đoàn khách khoảng 24 người (có 10 trẻ em) đến ăn tối ở quán hải sản S.B. ở khu vực Bãi Sau của phố biển. Đồ ăn là các món lẩu, cơm chiên, mì xào, tôm sú và một số đồ uống nhưng khi tính tiền, ai nấy đều phát hoảng với số tiền phải trả đến hơn 13,4 triệu đồng. Tạm bỏ qua giá hải sản, điều mà khách bức xúc là việc quán tự ý nâng khối lượng hải sản trong khi khách không hề gọi.

Cụ thể, khách gọi 2kg tôm sú nhưng quán tự ý mang ra 3,5kg, khách gọi 2 lạng nghêu sữa để ăn thử nhưng quán tự ý mang ra 1,5kg. Theo trình bày của chị T. do đoàn đông người, khó quản lý hết và do nhân viên quán tư vấn không rõ ràng nên khi thanh toán mới phát hiện một số món như mực, ghẹ phải tính riêng chứ không có trong món lẩu. Ngoài ra, du khách phản ánh chất lượng hải sản chưa tốt dù giá không rẻ so với bên ngoài.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND TP Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị đến làm việc với quán S.B. nhưng chủ cơ sở chỉ thừa nhận do nhân viên thiếu kinh nghiệm, chưa tư vấn rõ ràng cho khách nên chỉ xin rút kinh nghiệm. Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người bình luận cho rằng đây là một hình thức biến tướng của nạn “chặt chém” du khách. Thay vì nâng giá, cân thiếu, tính nhầm hóa đơn như lối cũ thì một số cơ sở lợi dụng sự chủ quan, lơ là của du khách để bắt chẹt khách như trường hợp nói trên.

Đi du lịch vốn để thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày lao động mệt nhọc, căng thẳng, thế nên khi gặp phải những trường hợp kinh doanh dịch vụ theo kiểu “ăn xổi, ở thì”, du khách hẳn sẽ bực dọc và có ấn tượng không tốt về nơi đó. Bởi vậy, từng có thời điểm khi nhắc tới TP Vũng Tàu, không ít du khách bị ám ảnh về đủ các chiêu trò kiểu móc túi, tận thu rất tinh vi. Nhiều chủ quán ăn ở TP Vũng Tàu cho rằng, các kiểu làm ăn chụp giật cần phải được xử lý triệt để để không làm ảnh hưởng tới các đơn vị kinh doanh chân chính.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin TP Vũng Tàu chia sẻ, chính quyền luôn tạo điều kiện để doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ, theo quy định của pháp luật và thành phố khẳng định sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để tạo ấn tượng tốt với du khách khi đến với phố biển.