Xử phạt chủ đất liên quan nghi vấn đào vàng trái phép

Lực lượng chức năng huyện Phú Riềng kiểm tra hiện trường nghi khai thác vàng trái phép

Trước đó, người dân xã Phú Trung, huyện Phú Riềng phản ánh về hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vườn điều của ông Vũ Văn Lập. Cụ thể, người dân nghe thấy tiếng máy móc hoạt động vào ban đêm và phát hiện nhiều người lạ mặt xuất hiện ở khu vực này.

Ngày 26-11, đoàn công tác của UBND huyện Phú Riềng do ông Lê Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu, trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, xử lý vụ việc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng dùng phương tiện, máy cuốc để múc, cào đất lấp miệng hầm, dọn dẹp các khu vực xung quanh; đồng thời, thường xuyên kiểm tra để ngăn chặn tái diễn việc khai thác, hủy hoại tài nguyên, khoáng sản.

Cùng với đó, giao UBND xã, Công an xã Phú Trung tích cực tuần tra, kiểm soát để phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất khoáng sản trên địa bàn.

Lực lượng chức năng huyện Phú Riềng kiểm tra hiện trường nghi khai thác vàng trái phép

Theo ông Lê Văn Chung, chính quyền địa phương rất lo lắng về việc khai thác đất, đào hầm trái phép. Huyện cũng đã giao trách nhiệm trực tiếp cho lãnh đạo các xã tập trung tuần tra, xử lý.

Công an huyện Phú Riềng cho biết, trước đó, ngày 9-11, qua kiểm tra, tại thửa đất ở thôn Phú An (xã Phú Trung) do ông Vũ Văn Lập làm chủ, có một cửa hầm.

Cách khu vực cửa hầm khoảng 1m có 1 chòi lán và nhóm 5 người đang ngồi nghỉ. Xung quanh chòi có 2 máy thổi hơi, 2 cây xẻng, 1 cuộn ống nhựa. Qua làm việc, nhóm này khai, được thuê để đào đường hầm, khảo sát, tìm kiếm vàng.

Lực lượng kiểm tra không đi sâu vào đường hầm để đảm bảo an toàn. Do đó, hiện không rõ chính xác đường hầm được đào sâu đến đâu.

Dù có dấu hiệu khai thác bất thường và những người bị xử phạt thừa nhận việc được thuê để tìm vàng; tuy nhiên, UBND huyện Phú Riềng vẫn chưa xác định đây có phải là hành vi khai thác vàng trái phép hay không.

Liên quan vụ việc, UBND xã Phú Trung đã ra quyết định xử phạt ông Vũ Văn Lập (chủ đất) 5 triệu đồng về hành vi khai thác đất trái phép, yêu cầu san lấp các đường hầm, trả lại hiện trường như cũ. Bên cạnh đó, xử phạt 5 người tham gia khai thác vàng với tổng số tiền gần 4 triệu đồng về hành vi không đăng ký lưu trú theo quy định.

BÙI LIÊM